Cadena perpetua para el autor de la masacre en supermercado de Buffalo

Fue condenado a cadena perpetua Payton Gendron este miércoles 15 de febrero, luego de que en mayo de 2022 asesinara a 10 personas en un supermercado de Buffalo, en Estados Unidos (EUA).

Cadena perpetua para Payton Gendron

Se dio a conocer que Payton Gendron fue condenado a cadena perpetua y sin libertad condicional por ser el autor del tiroteo en el supermercado de Buffalo Tops en el que perdieron la vida 10 personas.

La jueza Susan Eagan dijo que “Nunca volverás a ver la luz del día como un hombre libre” y dictó la sentencia para el joven blanco de 19 años de edad, quien el 14 de mayo de 2022 disparó en el supermercado y en la calle, además de gritar consignas de supremacismo blanco.

El joven se había declarado culpable de un cargo de acto de terrorismo doméstico que fue motivado por el odio, además de 10 cargos de asesinato en primer grado, 3 cargos de intento de asesinato y 1 cargo de posesión de armas.

Gendron leyó una declaración ante la corte en la que dijo lamentar lo que hizo: “Lamento mucho todo el dolor que hice sufrir a las víctimas y sus familias. Siento mucho haber robado la vida de sus seres queridos. No puedo expresar cuánto lamento todas las decisiones que tomé antes de mis acciones el 14 de mayo. Hice algo terrible ese día”.

Posterior, Payton declaró que “Disparé y maté gente porque eran negros. Mirando hacia atrás ahora, no puedo creer que realmente lo hice. Creí lo que leí en línea y actué por odio. Sé que no puedo retractarme, pero desearía poder hacerlo. Y no quiero que nadie se sienta inspirado por mí y por lo que hice”.

Sin duda, resultó ser una declaración muy dolorosa para los familiares de las víctimas, incluso una de las mujeres gritó después de que el culpable terminó de hablar y salió del tribunal, mientras Gendron fue visto sollozando y en un momento comenzó a llorar.

Declaración de víctimas

Las víctimas también declararon, todas sus palabras dirigidas a que Payton pagara por lo que hizo. Durante una de esas declaraciones, un hombre se abalanzó sobre Gendron, pero la seguridad lo bloqueó rápidamente.

Dicho intento de ataque ocurrió mientras se realizaba la declaración de Barbara Massey, la hermana de Katherine Massey, una mujer de 72 años que murió en el ataque. “Quiero estrangularte personalmente”, “Decidiste a venir aquí a matar gente negra”, declaró.

Brian Talley, familiar de Geraldine Talley, víctima de tiroteo, dijo que “Le pido a Dios que no te maten”. Necesitas ser conocido en todo el mundo… Te perdono, pero no te perdono por tu bien, sino por el mío y por el de la comunidad negra”.

Por su parte, Christopher Braden, dijo que recibió un disparo en la pierna y que vio cadáveres en el piso mientras lo llevaban del supermercado al hospital, por lo que destacó que tiene visiones todos los días y sufre terrores nocturnos.

Zeneta Everhart, madre de Zaire Goodman, quien resultó herido, dijo que Zaire vive con la llamada culpa del sobreviviente y “Está lidiando con un dolor que yo, como madre, no puedo soportar”. “Ese día, este terrorista tomó la decisión de que una persona negra no significaba nada para él… cualquiera que sea la sentencia que reciba, nunca será suficiente”.

