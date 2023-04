Expulsan de Colombia al opositor venezolano Juan Guaidó

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, llegó a Miami, Estados Unidos, luego de ser expulsado de Colombia, tras entrar de manera “irregular” al país liderado por Gustavo Petro y acusó al régimen totalitario de Nicolás Maduro de persecución política.

La cancillería de Colombia anunció por la noche del 24 de abril que Migración condujo a Juan Guaidó al aeropuerto El Dorado para verificar su partida en una aerolínea rumbo a Estados Unidos , ya que se encontraba en Bogotá de manera ilegal.

"Aquí no se le han cerrado las puertas a nadie, este nos es un país que expulse, es un país que busca que se cumpla la constitución y la ley", dijo el Canciller @AlvaroLeyva sobre la salida de Juan Guaidó, antes de la Conferencia Intl. sobre el Proceso Político en Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/7hMnsDbG96 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 25, 2023

De acuerdo con la cancillería, el pasaje ya había sido adquirido por el líder opositor y los rumores de que el gobierno nacional dispuso de un avión para trasladarlo a EUA era totalmente una mentira. Y es que el dirigente venezolano llegó a la capital colombiana con la intención de participar en la Cumbre Internacional sobre Venezuela, convocada por Gustavo Petro , pero la Casa de Nariño le negó el acceso porque no estaba en la lista de invitados.

¿Qué dijo el gobierno de Colombia tras expulsar a Juan Guaidó?

El canciller colombiano Álvaro Leyva Durán señaló que Juan Guaidó pasó la frontera sin conocimiento de la nación y llegó de manera sorpresiva. Su arribo al país fue conocido gracias a sus seguidores y colombianos que fueron testigos de su presencia.

Destacó que finalmente se supo por boca de un alto funcionario de Estados Unidos en dónde estaba y Migración llegara a su ubicación y se le pidiera abandonar el país de manera pronta, ya que se encontraba en el país de manera ilegal.

¿Por qué esto? Porque se debía que aplicar la ley, la Constitución. Migración no se podía quedar quieta y segundo, el interés de los Estados Unidos, porque el acto de hoy sea absolutamente transparente y exitoso…Se ve que detrás de su acción había la intensión de producir ruido -dijo.

Aseguró que Colombia no cierra las puertas a nadie, pues no es un país que expulse, pero sí busca que se cumpla la ley. Respecto al presidnete Gustavo Petro, este no ha emitido ninguna postura al respecto, no obstante, de acuerdo con medios locales e internacionales, fue él quien pidió que Juan Guaidó fuera expulsado de la nación.

¿Qué dijo Guaidó tras ser expulsado?

Luego de que Juan Guaidó fuera conducido al aeropuerto El Dorado para viajar a Estados Unidos, el opositor acusó de persecución política a Nicolás Maduro, pues su dictadura se ha extendido a Colombia cuando fue justo el canciller Leyva quien exhortó a escuchar a la oposición.