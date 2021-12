Fallece Joan Didion, escritora estadounidense, a los 87 años de edad

Joan Didion, la escritora y periodista estadounidense, perdió la vida este jueves 23 de diciembre a la edad de 87 años en su casa de Nueva York; su carrera entre las letras la llevó a consolidarse en una venerada autora porque rompió esquemas con sus libros y ensayos.

Según lo informó la editorial de Didion, Penguin Random House, la escritora Joan Didion muere en el interior de su casa y rodeada de sus seres queridos por complicaciones de la enfermedad de Parkinson.

La compañía agregó que Didion se convirtió en una de las “escritoras más incisivas y observadoras astutas del país”, incluso, fue reconocida con numerosos honores por sus obras de ficción, comentarios y memorias, las cuales ya se consideran como “clásicos modernos”.

La literatura y el periodismo están de luto, falleció la escritora estadounidense Joan Didion. Entre sus libros destacan “Una liturgia común”, “El Salvador” y "El año del pensamiento mágico", uno de los relatos de duelo más conmovedores de la literatura actual. Descanse en Paz.🖤 pic.twitter.com/AvUESyZTXR — CulturaUNAM (@CulturaUNAM) December 23, 2021

Entre los premios que recibió fue la Medalla Nacional de Humanidades en 2012, en ese momento se le elogió por “darse cuenta de las cosas que otras personas se esfuerzan por no ver”.

Las obras literarias más emblemáticas de Joan Didion fueron:

- Slouching Towards Bethlehem.

- The White Album.

- Good Citizens.

- Let Me Tell You What I Mean.

- El año del pensamiento mágico.

- Noches azules.

Los dos últimos títulos fueron memorias en las que relató las muertes de su esposo John Gregory Dunne y su única hija Quintana Roo, quienes fallecieron con menos de dos años de diferencia. En suma, El año del pensamiento mágico fue adaptada a una obra de teatro.

Damn. Rest In Peace Joan Didion. Now, they’re finally all together🥺🙏🏾 pic.twitter.com/a8jTCba0vv — GC says #FreeMarvinGuy (@GNCordova) December 23, 2021

¿Quién fue Joan Didion?

Joan Didion fue una escritora originaria de Sacramento, California, lugar que dejó en cuanto se graduó de la Universidad de California para poder vivir y buscar una oportunidad laboral en Nueva York, ciudad en la que se quedó para el resto de su vida hasta su muerte.

Ya instalada en la Gran Manzana, comenzó a trabajar en Vogue, especificó su publicista Paul Bogaards en un comunicado. Posteriormente, cuando Joan Didion ganó más experiencia se convirtió en periodista y escritora.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

MVA