Investigan 251 casos de pederastia en la Iglesia católica de España

La iglesia católica en España ha anunciado que comenzará una nueva investigación sobre los más de 200 casos de pederastia en los que están involucrados varios miembros del clero y algunos seglares de instituciones religiosas.

Lo anterior, luego de la investigación que hizo pública un diario español en el que expusieron 251 casos de pederastia cometidos por la iglesia católica en España durante los últimos tres años, cuando el periódico abrió su línea de denuncias por correo electrónico en 2018.

Esta investigación fue entregada por el diario de España al Vaticano y a la Congregación para la Doctrina de la Fe, institución dedicada a la averiguación de la pederastia en la iglesia católica, para que comiencen con la aclaración de los hechos y comiencen a tomar medidas.

“El informe entregado al Vaticano es fruto de un largo trabajo que comenzó en octubre de 2018, con el inicio de una investigación de los abusos en la iglesia católica española. Al correo electrónico de denuncia que abrió entonces han escrito más de 600 personas”, señaló el diario.

Unsplash

De las 600 denuncias que recibió el periódico de España, se ha apuntado a 251 miembros del clero y algunos seglares de la iglesia católica. Asimismo, el diario entregó el informe a la Conferencia Episcopal Española (CEE) y al tribunal eclesiástico de Barcelona para que comenzaran la pesquisa contra 31 órdenes religiosas y 31 diócesis.

No obstante, la CEE ha reiterado que no sabe con exactitud cuántos casos de pederastia se han producido en España, pero asegura son “muy pocos”, además de no abrir una investigación en general contra la iglesia católica y sólo limitarse a pedir a las víctimas acudir a sus oficinas de atención.

Publicarán historias de las víctimas de pederastia en España

El mismo diario que expuso los 251 casos de pederastia en la iglesia católica anunció que, de ahora en adelante, publicará las historias que hay detrás de cada caso, contando con los relatos de las víctimas.

Hasta el momento, ya han revelado el caso de tres adultos que contaron sus experiencias de la infancia en colegios e internados del franquismo en España. Uno de ellos es el sevillano Antonio Carpallo, de 81 años.

Carpallo relató cómo a sus 16 años un prefecto del internado salesiano en el que vivía lo “secuestró”: “Vino a mi cama y me hizo tocamientos como y por donde quiso (...) al mismo tiempo me decía si quería ver el Sevilla-Valencia. Yo era un niño y huérfano, ¿cómo le iba a decir que no quería ver el fútbol?”.

