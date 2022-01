Este hombre viajó por un empleo y lo despidieron por gordo

Hamish Griffin y su familia viajaron por 3 mil kilómetros a lo largo de Australia, era un viaje lleno de esperanza, ya que el hombre había conseguido un nuevo empleo. Sin embargo, cuando llegó, la sorpresa más desagradable de su vida lo esperaba: No lo aceptaron por estar gordo.

Viajó 3 mil kilómetros por un nuevo empleo y lo despiden por gordo

Una empresa de Australia denominada Big 4 Strahan Holiday Retreat necesitaba cubrir un puesto de gestión y administración, con ocasionales labores de movimiento de mobiliario. Para esto, entrevistaron a Hamish, a través de videollamadas.

El hombre cubría las expectativas, y fue contratado para comenzar a trabajar en el establecimiento vacacional. Por esta razón, Griffin y su familia decidieron mudarse a Tasmania para comenzar un nuevo empleo, y una nueva vida, a más de 3 mil kilómetros de su actual localidad, Queensland.

La familia viajó muy motivada y emocionada por vivir una experiencia nueva. Pero la ilusión les duró poco. Apenas llegaron a Tasmania, y mientras desempacaban sus pertenencias, el hombre fue a conocer a sus nuevos jefes.

Fue en ese momento que la vida de Hamish Griffin cambiaría para siempre. El hombre debió lidiar con el bochornoso hecho de perder el empleo, ya que los dueños del parque consideraron que estaba demasiado gordo para cumplir con las tareas.

La explicación de la empresa que despidió al hombre

Griffin comentó a ABC News que le pidieron que ayudara a mover un sofá de un cobertizo y ahí, sus empleadores tomaron la decisión de quitarle el empleo.

“Me dijeron que no podía hacer el trabajo porque estaba demasiado gordo. Me dijeron que no podría empujar una cortadora de césped o subir una escalera”. Explicó el hombre.

Los encargados de Big 4 Strahan Holiday justificaron el despido argumentando que Hamish no había mencionado una supuesta ‘condición médica’. Sin embargo, el hombre replicó que ellos ya lo habían visto a través de fotos y por las videollamadas que realizó en las entrevistas.

Griffin denunció los hechos a través de redes sociales, y ya buscó asesoramiento legal. El hombre considera que se trata de un caso de discriminación laboral. Para los abogados, los empleadores incurrieron en discriminación, ya que asumieron una ‘condición médica’ de obesidad, sin tener ninguna prueba.

La empresa dijo a la cadena ABC que la pérdida del empleo “se debió a un problema de salud en el lugar de trabajo y que existía la preocupación de que Griffin se lastimara”.

“Este no era solo un nuevo empleo que habíamos perdido. Esta era la pérdida de una nueva vida. Nos habíamos mudado por una nueva vida… Me ha destrozado, me ha arrancado el corazón“, concluyó el hombre que fue despedido por estar demasiado gordo .

