Fabricantes de armas piden a Corte en EUA desechar demanda de México

Los fabricantes de armas demandados por el gobierno de México pidieron “desechar el caso” a la Corte Federal de Massachusetts, donde se presentó la querella en su contra, ya que consideran que no son “responsables” del tráfico ilegal de armas a territorio mexicano.

A través de un memorando dirigido a la Corte, las empresas Smith and Wesson Brands, Barret, Century International Arms, Colt’s, Glock, Sturm Ruger and Co. e Interstate Arms, que fueron demandas presentaron sus argumentos por escrito para eliminar la querella en su contra.

“Los acusados de manera respetuosa piden a la Corte desechar a la demanda bajo los procedimientos de las regulaciones federales para lo civil”, se lee en los documentos entregados este lunes 22 de noviembre, día que vencía el plazo para su respuesta a la demanda de México.

Los 11 fabricantes de armas de Estados Unidos demandados por el gobierno mexicano sostienen en su argumento que cumplen con todas las leyes estatales y federal para fabricar y vender sus productos.

El gobierno de México se apoya en una vaga, sin sustento y altamente atenuada cadena de eventos descritos en estos documentos que involucra a múltiples actores sin relación con Ruger (y Witmer) quienes presuntamente han actuado criminalmente para conectar las actividades legales de nosotros en Massachusetts con la violencia criminal en México destacó el documento.

La petición de los fabricantes de armas deberá ser analizada por el juez federal, Dennis Saylor, a la espera de una respuesta del gobierno mexicano para argumentar en contra desechar el caso de la demanda civil en Massachusetts.

Marcelo Ebrard encabeza el debate sobre tráfico de armas en la ONU

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) encabezó el debate abierto en el Consejo de Seguridad en la ONU denominado “El impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad”.

En su exposición, el canciller Marcelo Ebrard pidió a las empresas productoras de armas tomar acciones de monitoreo de sus cadenas de distribución, a fin de evitar el tráfico ilícito de las armas que producen y comercializan, a fin de que no leguen a manos criminales.

Ebrard calificó como alarmante el número de víctimas civiles que pierden la vida todos los días, por el uso de armas pequeñas y ligeras, tanto en conflictos armados como actos de violencia ajenos a los conflictos, de tal suerte que se estima que diariamente alrededor de 500 pierden la vida y unas 2 mil resultan heridas en todo el mundo.

