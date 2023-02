España aprueba derecho a un hombre para andar desnudo en la calle

Un tribunal de justicia de España falló a favor de un hombre que fue multado por caminar desnudo por las calles de un pueblo de la Comunidad Valenciana y luego intentó asistir desnudo a una audiencia judicial.

En un comunicado, el tribunal superior de la región señaló que había desestimado un recurso contra la decisión de un tribunal inferior de anular las multas impuestas al hombre por estar desnudo en las calles de Aldaia, un pueblo en las afueras de la capital regional.

El tribunal, sin embargo, reconoció un “vacío legal” en la ley española con respecto a la desnudez pública.

Hombre afirma que multas por caminar desnudo van contra su libertad

Alejandro Colomar, de 29 años, fue grabado cuando llegó a la corte usando solo un par de botas de montaña antes de que se le ordenara que se pusiera más ropa para ingresar al edificio.

En su juicio, argumentó que las multas infringieron su derecho a la libertad ideológica. Además dijo a la agencia Reuters que comenzó a desnudarse en público en 2020 y recibió más apoyo que insultos cuando caminaba desnudo, aunque una vez lo amenazaron con un cuchillo.

“La multa no tiene ningún sentido. Me acusaron de exhibicionismo obsceno. Según el diccionario eso implica intención sexual y no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo”, explicó.

“El problema está en la sociedad, no en mi desnudez o mi semidesnudez”, añadió.

Desnudez pública está permitida en España

La desnudez pública es legal en España desde 1988. Cualquiera puede caminar desnudo por la calle sin ser arrestado, pero algunas regiones como Valladolid y Barcelona han introducido sus propias leyes para regular el nudismo, especialmente fuera de la playa.

El tribunal señaló que Aldaia, el sitio donde caminaba Colomar, no tiene ninguna ley que prohíba el nudismo.

El juzgado de Valencia dictaminó que el sujeto se había “limitado a permanecer o circular desnudo en diferentes momentos por dos calles distintas de Aldaia”, y su comportamiento no supuso una “alteración de la seguridad ciudadana, la tranquilidad o el orden público”.