En un esfuerzo por reducir el desperdicio de plástico y promover prácticas más sostenibles, el estado de Nueva York, en Estados Unidos (EUA), implementará cambios significativos en los hoteles a partir del 1 de enero de 2025. Esta medida implica la eliminación de los tradicionales botecitos de plástico que contienen productos de higiene como champú, acondicionador y lociones corporales.

La legislación, aprobada recientemente por la Asamblea Estatal, define los “productos de cuidado personal para hostelería” como aquellos destinados a la limpieza y aplicación en el cuerpo humano. Según la nueva normativa, los alojamientos de la ciudad con más de 50 habitaciones estarán obligados a no proporcionar botellas de artículos de tocador que contengan menos de 12 onzas.

Los establecimientos que infrinjan esta regulación recibirán inicialmente una advertencia con un plazo de 30 días para cumplir. Aquellos que persistan en el incumplimiento enfrentarán multas civiles, comenzando con 250 dólares y aumentando a $500 si no se corrige la situación dentro del plazo adicional, según información del medio estadounidense The New York Post.

Ya algunos hoteles grandes han comenzado a adaptarse a esta nueva normativa como parte de sus esfuerzos por cumplir con las regulaciones ambientales más estrictas. Esta iniciativa busca no solo reducir el desperdicio de plástico, sino también fomentar prácticas más responsables en la industria hotelera.

Opciones más amigables con el medio ambiente en Nueva York

De acuerdo a información del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York, el dicho “Reducir, Reutilizar, Reciclar” es una herramienta útil para recordar cuáles son las opciones más amigables con el medio ambiente.

La reutilización se ubica en la cima de esta jerarquía de residuos como una de las mejores opciones para la gestión sostenible de materiales. Reutilizar puede tener muchos beneficios para nuestras comunidades, tales como:



Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático

Conservar agua y otros recursos naturales

Detener el desperdicio antes de que comience

antes de que comience Prevenir la basura y la contaminación por plásticos en el medio ambiente

Estos son algunos de los diferentes tipos de reutilización:



Reponer y devolver envases de productos

de productos Utilizar productos duraderos en lugar de desechables siempre que sea posible

en lugar de desechables siempre que sea posible Donar y comprar artículos y materiales de segunda mano

Compartir , prestar y alquilar artículos

, prestar y alquilar artículos Recuperación de materiales valiosos para reutilizar en nuevos proyectos

para en nuevos proyectos Cambia los productos de un solo uso por opciones reutilizables siempre que sea posible en cada habitación

