¿Disney podría perder los derechos de Mickey Mouse?

De acuerdo a una iniciativa presentada por el senador republicano Josh Hawley que lleva el nombre de Ley de Restauración de la Cláusula de Derechos de Autor del 2022, cualquier empresa podría conservar sus derechos de autor por solo 56 años y no los 100 años como anteriormente se tenía, lo cual afecta directamente a Disney y un sinfin de empresas.

Cabe recordar que el ratón que le dio vida internacional a Disney en 1928, se mantiene intacto en sus derechos, toda vez que se han alargado y diversificados sus productos por décadas.

Twitter El senador republicano Josh Hawley busca limitar los derechos de Disney sobre sus personajes a solo 56 años y no 100.

De acuerdo a especialistas, Disney y el Partido Republicano han tenido diversas confrontaciones históricas, por lo que se cree que este es una afrente directa al emporio del entretenimiento.

Cabe mencionar que esta ley, que de aprobarse entraría en vigor en el 2024, no “liberaría” la marca de Mickey Mouse, sino todos los personajes que han tenido vida en Disney.

¿Que significa que Disney pierda sus derechos?

Si Disney pierde los derechos significa que se vuelven personajes de uso público y Disney no podrá lucrar más con ellos o por lo menos, no podrá demandar a quien los use para fines lucrativos.



¿Qué son los derechos de autor?

Los derechos de autor otorgan al propietario el derecho exclusivo sobre el uso de la obra, original, fija y tangible, con algunas excepciones. Quien cumple con los requisitos convierte automaticamente en propietario de los derechos de autor de dicha obra.

Las obras que pueden estar protegidas por derechos de autor pueden ser:



trabajos audiovisuales, como programas de TV, películas y vídeos online,

grabaciones de sonido y composiciones musicales,

obras escritas, como conferencias, artículos, libros y composiciones musicales,

trabajos visuales, como cuadros, carteles y anuncios,

videojuegos y software informático,

obras dramáticas, como obras de teatro y musicales.

