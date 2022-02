Costa Rica sale a las urnas para elegir presidente entre 25 candidatos

Más de 3 millones de ciudadanos de Costa Rica celebran este domingo elecciones generales para escoger a un nuevo presidente y renovar su Asamblea Legislativa.

El presidente Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana (PAC), no compite en los comicios ya que la Constitución de Costa Rica no admite la reelección.

A primeras horas de este 6 de febrero salió a efectuar su voto luego de realizarse tres pruebas PCR de COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, pidió a los costarricenses que salgan a votar siguiendo los protocolos de salud. “Esta fiesta democrática es digna de admirar, ¡salgamos a votar!”

En Liceo de Pavas emití mi voto 🇨🇷. Lo hice tras hacerme 3 pruebas PCR en la semana, con resultados negativos.

El mundo entero admira nuestra vivencia democrática: que cada costarricense vote, aplicando protocolos.

Esta fiesta democrática es digna de admirar, ¡salgamos a votar! pic.twitter.com/TqhZA6av1B — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) February 6, 2022

De acuerdo con pronositicos de CNN , el candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), Wélmer Ramos, no es considerado favorito en las elecciones que ocurren con altos niveles de indecisión de parte del electorado.

¿Qué es lo que se elige en las elecciones de Costa Rica?

En las elecciones se elegirá un nuevo presidente, dos vicepresidentes y 57 diputados de la Asamblea Legislativa, según el Tribunal Supremo Electoral ( TSE ) de Costa Rica.

Se prevé que un total de 3 millones 517 mil 971 de costarricenses, incluyendo 126 mil jóvenes que lo harán por primera vez, salgan a las urnas este domingo 6 de febrero desde las 7:00 am hasta las 5:00 pm, hora local (entre las 8:00 am y 6:00 pm ET).

Algunos de los 25 candidatos a la Presidencia deben de obtener más de 40% de los votos de lo contrario habrá una segunda vuelta el 3 de abril, entre las dos listas más votadas.

Se han registrado 25 candidaturas a la Presidencia de Costa Rica, de acuerdo con el TSE. Según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, ningún candidato superaba el techo del 20% en intención de voto, lo que sugiere que habría una segunda vuelta.

