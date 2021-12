Chile resolverá extradición de Mauricio Toledo en cinco días: FGJCDMX

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara López, informó que en cinco días, la Corte de Chile definirá si acepta o no extraditar a México al exdiputado federal y exdelegado en Coyoacán, Mauricio Toledo.

Señaló que este jueves se llevó a cabo una audiencia judicial en la Corte de la República de Chile, donde autoridades mexicanas acreditaron que Mauricio Toledo fue desaforado en la Cámara de Diputados, para ser procesado por presunto enriquecimiento ilícito.

“Durante la audiencia, la Fiscalía de Chile ha desahogado los datos de prueba con que se cuenta para imputar el delito de enriquecimiento ilícito, así como testimoniales y dictámenes de peritos en materia de contabilidad que dejan claras las cantidades no justificadas, de conformidad a lo registrado en sus ingresos”, señaló la FGJCDMX en un comunicado.

La fiscalía de CDMX manifestó la posible acreditación de la doble criminalidad, tanto en Chile como en México, y que se trata de un delito extraditable, además de hacer referencia a los tratados internacionales que obligan a las partes, y la excepción de que no existe persecución política, “esto es así porque se trata específicamente de un delito de lucro, de alguien que ocupó cargos políticos y se benefició de ellos, y no se le persigue por sus ideas o militancia partidista”.

El Fiscal de Chile argumentó que el requerido es mexicano, por lo que no es una excepción de no extraditar a un connacional. Explicó, invocando un fallo mexicano, que la extradición no es un juicio, sino un procedimiento administrativo.

El Ministro señaló que una vez que se desahoguen las pruebas, tiene cinco días para emitir la sentencia correspondiente.

sga