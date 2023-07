Australia es el primer país en legalizar uso clínico de alucinógenos

Dos sustancias ilícitas conocidas por su uso recreativo han sido aprobadas en Australia para ser recetadas en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático (TEPT) y la depresión.

Tras el anuncio en febrero, que sorprendió a muchos científicos, la Administración de Bienes Terapéuticos (TGA, por sus siglas en inglés) -la agencia reguladora de medicamentos del país- ha autorizado el uso de psilocibina y 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA), que entró en vigencia el 1 de julio. Sin embargo, el acceso estará limitado a aquellos que cumplan con ciertos criterios de salud mental y solo podrá ser recetado por psiquiatras autorizados.

Australia es el primer país del mundo en autorizar esta legalización. El extasis y la psilocibina podrán ser prescritos por los psiquiatras para tratar el trastorno de estrés postraumático y algunos tipos de depresion.

Psilocibina u hongos alucinógenos

La psilocibina, el compuesto psicoactivo presente en el hongo conocido como “setas mágicas”, ahora está permitida para ser recetada en casos de depresión que ha demostrado resistencia a otros tratamientos. Por su parte, la MDMA puede ser administrada para ayudar en el tratamiento del TEPT, una condición que surge a raíz de un trauma y que es notoriamente difícil de tratar en muchos pacientes. En 2020, se estima que 13 millones de adultos en Estados Unidos padecían de TEPT.

“Hay investigaciones convincentes, la evidencia está creciendo y la terapia asistida por psicodélicos puede ofrecer esperanza a un pequeño número de pacientes en los que otros tratamientos no han tenido éxito duradero”, dijo el profesor Richard Harvey, presidente del Grupo Directivo de Terapia Asistida por Psicodélicos del Real Colegio de Psiquiatras de Australia y Nueva Zelanda (RANZCP). “Pero la terapia asistida por psicodélicos no es una cura milagrosa que promete una recuperación rápida. Las personas, y especialmente las personas muy vulnerables, pueden sentirse comprensiblemente angustiadas o decepcionadas si su experiencia no coincide con sus expectativas de esta terapia.

Existe el potencial de que las sustancias psicodélicas causen miedo, pánico y retraumatización. SSin un juicio clínico cuidadoso y una comunicación clara con las personas que buscan tratamiento, existen riesgos.

Sin embargo, no es una situación de libre acceso a partir del 1 de julio. Para los usos terapéuticos mencionados, la psilocibina y la MDMA se convierten en medicamentos de la Lista 8 (Drogas Controladas), pero siguen siendo sustancias prohibidas (Lista 9) y prácticamente ilegales para su uso fuera de ensayos clínicos aprobados.

La TGA no ha evaluado ni aprobado ningún producto que contenga psilocibina o MDMA en cuanto a seguridad y eficacia, sin embargo, los psiquiatras autorizados podrán acceder a una cantidad legal de medicamentos “no aprobados” que contienen estos compuestos.

¿Qué es la psilocibina?

La psilocibina es un compuesto psicodélico que se encuentra de forma natural en ciertos hongos, especialmente en el género Psilocybe. Es conocida por sus efectos alucinógenos y se ha utilizado tradicionalmente en rituales y prácticas chamánicas.

La psilocibina se convierte en psilocina en el cuerpo, y actúa principalmente sobre los receptores de serotonina en el cerebro, produciendo cambios en la percepción, el pensamiento y la conciencia.

Se ha investigado su uso terapéutico potencial en el tratamiento de diversas condiciones de salud mental, como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático (TEPT).

¿Y qué es el MDMA?

Por su parte, el MDMA, también conocido como “éxtasis”, es una sustancia psicoactiva que pertenece a la familia de las anfetaminas. El MDMA tiene efectos estimulantes y alucinógenos, y se utiliza recreativamente por sus propiedades eufóricas y empáticas.

