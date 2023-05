Putin lanza ataque aéreo a Ucrania y mueren al menos a 20 personas

Se dio a conocer que Rusia lanzó misiles contra ciudades de Ucrania mientras las personas dormían este viernes 28 de abril de 2023, lo que provocó que al menos 20 personas murieran, un hecho que forma parte de la guerra entre estos dos países, la cual inició en febrero de 2022.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Rusia lanza misiles en Ucrania hoy 28 de abril

Rusia lanzó misiles contra ciudades de Ucrania este viernes, acabando con la vida de al menos 20 personas, la mayoría cuando dos de los proyectiles alcanzaron a un edificio residencial en el centro de Ucrania. Entre las personas fallecidas había tres niños.

Este ataque de Rusia a Ucrania incluyó la capital, Kiev, el primero en casi dos meses. En Uman, a unos 215 kilómetros al sur de Kiev , dos misiles de crucero impactaron contra un edificio residencial de nueve plantas, donde 15 personas perdieron la vida, de acuerdo con el Ministerio del Interior.

Además, 17 personas resultaron heridas tras el ataque aéreo de Rusia, 9 de ellas fueron hospitalizadas y tres menores fueron rescatados de entre los escombros, así lo dio a conocer la policía nacional.

Hay que mencionar que los misiles se lanzaron desde aviones que operaban en la región del mar Caspio, de acuerdo con la información que brindó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valerii Zaluzhnyi. En total, Ucrania interceptó 21 de los 23 misiles de crucero tipo Kh-101 y Kh-555 disparados, además de dos drones.

También te podría interesar: Guerra en Ucrania: Cuándo empezó y cuáles fueron las causas

Bombardeios atingiram cidades no centro e no sul da Ucrânia.



Sirenes por risco de míssil soaram em todo o país, inclusive em Kiev. Entre os mortos está uma criança de três anos.



Por enquanto, a informação que temos é que 23 pessoas morreram no ataque. pic.twitter.com/9LpY9UV3Lf — Vá e Veja. Juliane Liz Orosco (@va_veja) April 28, 2023

Los bombardeos golpearon ciudades en el centro y sur de Ucrania. Las sirenas de riesgo de misiles sonaron en todo el país, incluso en Kiev. Entre los muertos hay un niño de tres años. Por ahora, la información que tenemos es que 23 personas murieron en el ataque.

Sobrevivientes del ataque en Ucrania

Los sobrevivientes contaron cómo ocurrió el terrible ataque que envió Vladímir Putin , presidente de Rusia, a Ucrania, por ejemplo, Halyna, una residente, mencionó que ella y su esposo quedaron cubiertos de cristales tras la explosión, vieron llamas por la ventana y salieron corriendo, sin embargo, su amiga y vecina no tuvo el mismo destino.

“La llamé por teléfono pero no contestaba. Llamé incluso al timbre, pero seguía sin contestar”, dijo a The Associated Press, y al ver que no había respuesta de su vecina, utilizó el repuesto de la llave de casa de su amiga y entró para ver cómo estaba, pero la encontró muerta en el piso.

Otra de las vecinas, identificada como Olha Turina, contó que la explosión en Ucrania dejó cristales por todas partes y que uno de los compañeros de clase de su hijo estaba desaparecido “No sé dónde están, no sé si están vivos”. “No sé por qué tenemos que pasar por todo esto. Nunca hemos molestado a nadie”. Cabe mencionar que el esposo de la mujer está luchando en el frente.

adn40, siempre conmigo.