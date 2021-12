Ardilla agresiva toma de “rehén” a todo un pueblo en Gales

Las ardillas suelen ser animales que normalmente se muestran amigables cuando se acercan a las personas; sin embargo, en un pueblo de Gales hubo una ardilla que causó terror entre los pobladores por lo agresiva que era, así que tomó de rehén a toda la localidad.

¿Una ardilla provocó miedo entre los habitantes? Increíble pero cierto, los habitantes del pueblo Buckley, Flintshire, al norte de Gales, hablaron ante el medio británico The Guardian para relatar su testimonio con la ardilla, pues fueron numerosas víctimas que sufrieron de mordeduras.

Ardilla agresiva provoca pánico en un pueblo de Gales

Esta ardilla fue vista por primera vez por la mujer Corrie Reynolds, de 65 años, quien dijo ser amante de los animales; el animal entró por el jardín trasero y ella le ofreció golosinas para que pudiera comer algo.

Ante esto, las visitas de la ardilla fueron más frecuentes hasta que su actitud cambió de forma repentina; comenzó a morder a Reynolds en cada oportunidad que tenía y otros vecinos de la localidad.

La ardilla fue bautizada como Stripe, en honor a la criatura de dientes afilados que aparece en la película de terror navideña, Gremlins. En redes sociales, la población compartió su respectivo testimonio con este animal y más de una docena de habitantes dijeron que habían sufrido sangrado a causa de las mordeduras del roedor.

Pexels La ardilla fue atrapada por una vecina

Scott Felton, de 34 años, dijo que se encontraba en su patio fumando un cigarrillo cuando de un momento a otro la ardilla se fue contra él para morderlo en el brazo. Debido a la gravedad de la herida, tuvo que acudir al hospital para aplicarse la vacuna contra el tétanos.

Hubo otras personas que también fueron víctimas de la ardilla cuando salían de sus casas para tirar las bolsas de basura. Por esta razón, preferían no salir de sus casas en los momentos en que el roedor estaba cerca.

Atrapan a ardilla que tomó de rehén a un pueblo de Gales

Debido al miedo que causó la ardilla en un pueblo de Gales, Reynolds se encargó de colocar una trampa para poder atrapar a la ardilla Stripe, y en cuanto lo logró llamó a la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) para que el personal se hiciera cargo del animal.

No obstante, la RSPCA dijo que tuvieron que dormir a la ardilla porque los cambios en la legislación en 2019 se considera como ilegal la liberación de ardillas grises en la naturaleza.

No estamos de acuerdo con esta ley y nos oponemos, pero legalmente tenemos que cumplir

La organización exhortó a la población a no alimentar a las ardillas para evitar que causen problemas en la población, además de que estos animales son hábiles para encontrar su propia comida.

