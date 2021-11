Cantante punk protagonizará ceremonia de despedida de Angela Merkel

Angela Merkel, luego de 16 años al mando de Alemania, se ha convertido en una líder histórica para Europa y el mundo. A pocos días de despedirse del máximo cargo del país, sorprendió con la elección de canciones para su ceremonia de despedida. Incluyó una canción del género punk.

Angela Merkel se despedirá con una ceremonia militar

En los primeros días de diciembre, Alemania efectuará su cambio de canciller. El electo sucesor socialdemócrata, Olaf Scholz, tomará el cargo en la habitual ceremonia militar en el patio exterior del Ministerio de Defensa, el jueves por la noche.

Durante la ceremonia cada canciller saliente debe elegir 3 canciones, para que la banda de música interprete y, a diferencia de sus antecesores, Angela Merkel rompió con la tradición.

wikimedia Angela Merkel Cdu Chancellor Politician Merkel

Anteriores líderes de Alemania, como Gerhard Schröder y Helmut Kohl, se han decantado por clásicos como My Way de Frank Sinatra y Ode to Joy de Ludwig van Beethoven. Pero Angela, dentro de su elección incluyó una canción de género punk, lo que ha desconcertado a sus seguidores, que creen que está mostrando un lado nunca visto.

Qué canción punk eligió Merkel para su ceremonia de despedida

La primera de las canciones elegidas por Angela es Großer Gott, wir loben Dich (Santo Dios, alabamos tu nombre). Se trata de un himno cristiano popular del siglo XVIII, en clara alusión a su crianza bajo la religión protestante. Cabe recordar que su partido tiene como base la religión, como su nombre lo indica: Unión Demócrata Cristiana (CDU).

La segunda elección es Für mich soll’s rote Rosen regnen (Debería llover rosas rojas para mí), de Hildegard Knef. Se trata de una canción del tipo melancólica que cuenta una historia de adolsecentes.

Pero la canción punk con la que Angela Merkel desconcertó a todos es Du hast den Farbfilm vergessen (Olvidaste la película en color) de Nina Hagen.

Nina Hagen - Du hast den farbfilm Vergessen (Subtitulado)

Se trata de una canción que revela el pasado de la canciller, ya que fue grabada en 1974, en el contexto la división alemana por el muro de Berlín.

La canción fue un éxito en las listas de música pop de Alemania Oriental, y habla de una mujer que le reclama a su pareja que no tomó fotos a color en sus vacaciones.

En ese entonces, muchos creyeron que se trataba de una crítica encubierta de la república socialista y su cotidiano gris y monótono, donde las películas en color eran un bien escaso.





La canción punk sin duda que debe llevar a su pasado a la canciller Angela Merkel , un gusto que puede darse en su ceremonia de despedida, luego de 16 años de mandato.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Gm