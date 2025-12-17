ONU denuncia violaciones de los derechos humanos en Venezuela

La ONU advirtió que no hay avances en derechos humanos en Venezuela.

Aumentaron restricciones a la libertad de expresión , detenciones arbitrarias y desapariciones.

Se intensificó la represión del espacio cívico y la militarización de la vida pública.

Persisten graves condiciones en cárceles y presos políticos, incluidos periodistas y sindicalistas.

Alertan por el impacto de sanciones y de la presión militar de Estados Unidos en la población.

