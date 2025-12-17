ONU denuncia violaciones de los derechos humanos en Venezuela
ONU advierte deterioro de DDHH en Venezuela: más represión, detenciones y crisis social; pide liberar presos y revisar sanciones.
La ONU advirtió que no hay avances en derechos humanos en Venezuela.
- Aumentaron restricciones a la libertad de expresión, detenciones arbitrarias y desapariciones.
- Se intensificó la represión del espacio cívico y la militarización de la vida pública.
- Persisten graves condiciones en cárceles y presos políticos, incluidos periodistas y sindicalistas.
- Alertan por el impacto de sanciones y de la presión militar de Estados Unidos en la población.
