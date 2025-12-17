EUA establece bloqueo a petroleros en Venezuela
Trump declaró terrorista al gobierno de Venezuela y ordenó bloquear petroleros; Caracas rechazó la medida y acudirá a la ONU por soberanía.
Donald Trump declaró al gobierno de Venezuela como “organización terrorista extranjera”.
Suscríbete a
nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.
- Ordenó un bloqueo total a petroleros que entren o salgan del país sudamericano.
- Washington acusa a Caracas de usar el petróleo para narcotráfico y terrorismo.
- No está claro cómo se aplicará el bloqueo ni qué activos exige que “devuelvan”.
- Venezuela rechazó la medida y anunció una denuncia ante la ONU por amenaza a su soberanía.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.