EUA establece bloqueo a petroleros en Venezuela

Donald Trump declaró al gobierno de Venezuela como “organización terrorista extranjera”.

Ordenó un bloqueo total a petroleros que entren o salgan del país sudamericano.

que entren o salgan del país sudamericano. Washington acusa a Caracas de usar el petróleo para narcotráfico y terrorismo .

. No está claro cómo se aplicará el bloqueo ni qué activos exige que “devuelvan”.

ni qué activos exige que “devuelvan”. Venezuela rechazó la medida y anunció una denuncia ante la ONU por amenaza a su soberanía.

