Omar García Harfuch informa detención de célula delictiva extorsionadora de limoneros

EUA establece bloqueo a petroleros en Venezuela

Trump declaró terrorista al gobierno de Venezuela y ordenó bloquear petroleros; Caracas rechazó la medida y acudirá a la ONU por soberanía.

Internacional

Por:  Ximena Ochoa

Donald Trump declaró al gobierno de Venezuela como “organización terrorista extranjera”.

  • Ordenó un bloqueo total a petroleros que entren o salgan del país sudamericano.
  • Washington acusa a Caracas de usar el petróleo para narcotráfico y terrorismo.
  • No está claro cómo se aplicará el bloqueo ni qué activos exige que “devuelvan”.
  • Venezuela rechazó la medida y anunció una denuncia ante la ONU por amenaza a su soberanía.

