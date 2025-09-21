Donald Trump exige a Venezuela aceptar el regreso de migrantes o atenerse a las consecuencias

Donald Trump, presidente de EUA, lanzó una dura amenaza contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Exige la aceptación inmediata de todos los prisioneros venezolanos y personas en instituciones mentales detenidas.
¿Qué pasa si no lo hacen? “Consecuencias incalculables” que podrían escalar las tensiones diplomáticas en el Caribe.
En su publicación en Truth Social, Trump describió a estos migrantes como “monstruos” responsables de miles de heridos y asesinatos.
El ultimátum surge en contexto de crecientes fricciones bilaterales, incluyendo despliegues militares estadounidenses en el Caribe para combatir el narcotráfico y ataques a embarcaciones sospechosas, lo que podría agravar la crisis migratoria venezolana y las deportaciones masivas.