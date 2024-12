¿Adiós al equipaje de mano? La popular aerolínea que podría cambiar sus políticas en 2025

La aerolínea American Airlines analiza modificaciones que podrían afectar las políticas de viaje en sus vuelos. Los cambios, que aún no han sido confirmados oficialmente, podrían entrar en vigor a partir de 2025.

Los cambios que podría implementar la aerolínea para viajar más

American Airlines podría introducir mejoras para sus miembros AAdvantage en 2025. Según informes de View From The Wing y New York Post, la aerolínea planea ofrecer nuevas formas de utilizar las millas acumuladas, permitiendo a los pasajeros comprar upgrades a un valor más bajo que el actual. Esta medida podría permitir a los clientes usar sus millas como una especie de “dinero”, facilitando la adquisición de upgrades.

Marcial Lapp, vicepresidente de Ingeniería de Ingresos de la aerolínea, indicó a los medios citados que las ofertas de upgrades con millas podrían lanzarse en el primer trimestre de 2025. Esta estrategia busca ofrecer más flexibilidad y utilidad a los clientes frecuentes, quienes podrán hacer uso de sus millas de manera más eficiente.

Un portavoz de American Airlines también señaló que se está evaluando la opción de permitir upgrades instantáneos mediante el uso de millas como pago, lo que podría implementarse a principios de 2025.

¿Qué equipaje de mano permite la aerolínea?

American Airlines permite a los pasajeros llevar una pieza de equipaje de mano sin costo adicional, siempre que cumpla con las dimensiones máximas de 56 x 36 x 23 cm, incluyendo asas y ruedas. Además, los viajeros pueden llevar un artículo personal como un bolso o una mochila pequeña, que debe caber debajo del asiento delantero.

La política también establece que, si bien los pasajeros pueden llevar una pieza de equipaje de mano, solo se permite un artículo personal adicional. Entre los artículos que no se cuentan como equipaje personal o de mano están las mochilas para bebé, bombas de leche, y asientos de seguridad infantil, entre otros.

Además, para los vuelos regionales operados por American Eagle, los pasajeros que lleven equipaje de mano de mayor tamaño que las dimensiones estándar deben validar su equipaje en la puerta de embarque.

Para equipaje de mano, la aerolínea mantiene una restricción de tamaño de 22 x 14 x 9 pulgadas (56 x 36 x 23 cm). En caso de que no quepa en el compartimento superior o debajo del asiento, deberá ser registrado como equipaje documentado.

Los pasajeros también deben asegurarse de que sus pertenencias estén bien etiquetadas en caso de que deban ser chequeadas. Algunos vuelos pueden tener restricciones adicionales, por lo que es importante revisar las normativas de la aerolínea antes de viajar.

