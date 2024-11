Video: El Rey Felipe VI es recibido con lodo en la cara al visitar Valencia

El Rey Felipe VI de España fue agredido el domingo al presentarse en Paiporta, que está en las zonas más afectadas por el desastre temporal que impactó en localidades de Valencia y dejó decenas de zonas inundadas. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

¿Qué pasó en Valencia, España?

La semana pasada, en la región de Valencia, España, se registró una impactante Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) con intensas lluvias y graves inundaciones, que dejaron al menos 217 fallecidos y centenares de personas desaparecidas, según datos de la BBC .

Ante esta situación, los servicios de emergencia trabajan constantemente para ayudar a las víctimas del desastre e intentar restaurar la zona, en donde también hubo bloqueo de caminos, incomunicación de localidades y daños en vehículos. Sin embargo, la población está enfurecida con las autoridades y lo demostró el fin de semana.

Así fue la llegada del Rey Felipe VI a Valencia

Al igual que el presidente regional, Carlos Mazón, y el mandatario del gobierno español, Pedro Sánchez, el Rey Felipe VI también se presentó en la denominada “zona cero”, donde habitan unas 325 mil personas. Ahí, el miembro de la realeza española fue agredido por los manifestantes enfurecidos.

Las personas, víctimas de la DANA que perdieron sus viviendas e incluso seres queridos, respondieron a la presencia del monarca con barro y otros objetos lanzados al grito de “asesinos”.

¡REPUDIÓ TOTAL HACIA FELIPE!



Este rey Felipe VI de España y su consorte, Letizia Ortiz, fueron recibidos con insultos, abucheos, palos y barros, por la falta de ayuda a las víctimas afectadas por el fenómeno meteorológico DANA en Valencia.



Se encontraron con una multitud… pic.twitter.com/fFJzdzyzlV — PATRONA ABRAZO REBELDE @PatronaRBD (@PATRONARB) November 4, 2024

En las imágenes difundidas en las redes sociales, se observa cómo un guardia personal de Felipe VI, lo resguarda de los proyectiles de lodo, mientras que su ropa y su rostro quedan manchados.

Ante la situación, el Rey Felipe VI decidió quedarse para conversar con los afectados individualmente. En tanto que las protestas continuaron.

¿Qué le dijeron al Rey Felipe VI?

En la cuenta de X de @Luisbaguena, quien reveló ser un joven con playera azul que dialogó con el Rey Felipe VI, se describió cómo fue el tenso momento: “Le he recriminado o reprochado que no entiendo cómo no está vigente el estado de alarma conforme está la situación actual”.

Hola. Soy el chico de azul del vídeo en el que aparezco hablando con el Rey Felipe VI. Me gustaría aclarar un par de cosas de lo que ha sucedido hoy. 🧵 pic.twitter.com/Uwl3g0lzii — luisbaguena (@luisbaguena) November 3, 2024

Baguena agregó: “Considero que puede contestarme perfectamente a esa pregunta”. Asimismo, respondió a las diferentes acusaciones que recibió: “Nada estaba orquestado u organizado”.

"¡A ti no te falta agua... y la gente aquí muriéndose!": así han increpado a los reyes, a Sánchez y a Mazón a su llegada a Paiporta https://t.co/WdBMbvISwd pic.twitter.com/kW4ci59HKt — elDiario.es (@eldiarioes) November 3, 2024

La emisora nacional de España dio a conocer que el aluvión incluyó también rocas. Asimismo, dos de los guardaespaldas de la realeza tuvieron que recibir tratamiento por lesiones.

