Alerta: El alimento para perros que fue retirado del mercado por bacterias peligrosas

En un comunicado reciente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha emitido una advertencia crítica para los dueños de perros . Se han detectado contaminaciones peligrosas por bacterias en varios productos de Answers Pet Food, lo que ha llevado a la entidad a instar a los consumidores a no servirle a sus mascotas este alimento.

¿Qué alimento para perros fue retirado del mercado?

La FDA ha informado que muestras de dos productos de Answers Pet Food, fabricados por Lystn LLC, dieron positivo por Salmonella. Un tercer producto resultó positivo para Listeria monocytogenes (L. mono), y un cuarto producto mostró contaminación tanto por Salmonella como por L. mono. Esta alerta se originó tras recibir tres quejas de consumidores sobre la enfermedad en perros que consumieron estos productos.

Los alimentos afectados son comercializados en cartones de 4 libras y corresponden a ciertos lotes de:



Answers Pet Food Raw Beef Detailed Formula for Dogs

Código: 856554002102

BUBD: May 06, 2026

Código: 856554002072

BUBD: Jan 31, 2026

Código: 856554002065

BUBD: Jan 02, 2026

Código: 856554002065

BUBD: Mar 11, 2026

La FDA ha recomendado que Answers Pet Food retire estos productos del mercado. Según indicó la entidad estadounidense, hasta la fecha, la empresa no ha realizado un retiro adecuado. Si los consumidores tienen alguno de los artículos mencionados, se les aconseja desecharlo en un contenedor seguro donde otros animales no puedan acceder. No se debe donar el alimento.

Además, es fundamental limpiar y desinfectar todos los suministros y superficies que hayan estado en contacto con el alimento o las mascotas. La Salmonella y la L. mono pueden afectar tanto a humanos como a animales. Los propietarios deben consultar a un veterinario si su mascota presenta síntomas relacionados.

Síntomas de infección

De acuerdo a la entidad, la Salmonella puede causar diarrea, fiebre y calambres abdominales en humanos. Aunque muchos se recuperan sin tratamiento, algunos pueden requerir hospitalización. Las mascotas infectadas pueden mostrar estos síntomas, sumados a la pérdida de apetito y disminución de la actividad. Es importante destacar que los animales infectados pueden transmitir la bacteria sin mostrar signos evidentes de enfermedad.

Por otro lado, Listeria monocytogenes puede causar síntomas como fiebre, dolor muscular y, en casos graves, complicaciones durante el embarazo. Aunque las infecciones por L. mono son poco comunes en mascotas, pueden ocurrir.

¿Qué hacer si tu mascota está enferma?

Si se sospecha que los perros han consumido alimentos contaminados y presenta síntomas, se debe consultar a un veterinario de inmediato. La FDA alienta a los consumidores a reportar cualquier problema con productos de alimentos para mascotas a través de su Portal de informes de seguridad.

