SAT complica trámites a contribuyentes que cumplen con obligaciones

Al SAT parece no importarle que las personas morales sean las que aportan el 98% de las recaudación tributaria, ya que los contribuyentes se quejan de que es burocrático y sus funcionarios no los ayudan, no son claros y complican los trámites.

El vocero del Colegio de Contadores Públicos de México asegura que obtener una cita para regularizar una situación fiscal es un calvario o una moneda en el aire en el mejor de los casos.

De acuerdo con el SAT hay un rezago de 6 millones de trámites fiscales y una de las causas es que no hay citas para los contribuyentes.

De poco sirve que las personas morales quieran estar al corriente, pero eso sí, los recargos y multas le llegarán en tiempo y forma.

Escucha el video completo.

adn40, siempre conmigo. Síguenos en Twitter

sga