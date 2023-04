Declaración anual 2022: SAT amplía plazo para presentarla

Oficialmente al mes de abril le quedan solo tres días para concluir y con ello, el plazo legal para presentar la declaración anual si eres persona física, si aún no has hecho este trámite no te angusties, aunque el tiempo ya está encima, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) amplío el plazo para cumplir con esta obligación.

¿Cómo hago mi declaración anual de impuestos?

¿Quiénes están obligados a presentar la declaración anual 2022?

Las personas físicas que reciban ingresos con estas obligaciones:

Sueldos y salarios o asimilados a salarios

Servicios profesionales

Actividades empresariales

Cobro por renta de algún inmueble

Intereses o dividendos

Enajenación o adquisición de bienes

Régimen simplificado de confianza

¿Dónde se presenta la declaración anual y qué se necesita?

La declaración se debe presentar en la página del SAT en el apartado “Declaración anual”, pero si tiene dudas o no está debidamente cargada tu información puede solicitar asesoría a través de un chat o bien solicitar una cita, aunque a estas alturas es poco probable conseguir una cita presencial.

Para presentar tu declaración solo necesitas contar con e.firma o tu RFC y tu contraseña.

¿Hasta cuándo amplío el SAT el plazo para presentar la declaración anual?

Aunque el plazo oficial es el 30 de abril, este último es domingo y el 1 de mayo es festivo, por lo que se tomó la decisión ampliar el plazo hasta el 2 de mayo , apenas dos días más.

