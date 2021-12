Propósitos financieros para cuidar tu bolsillo en 2022

El 2022 está a la vuelta de la esquina y es por eso que muchas personas ya están pensando en los 12 deseos que acompañarán su brindis a la medianoche del 31 de diciembre; si tú aún no los tienes claros, te recomendamos que revises estos propósitos financieros que podrían ayudarte a desarrollar estabilidad económica a corto y largo plazo.

Empecemos estableciendo metas realistas que puedan cumplirse, pues de acuerdo a lo mencionado por expertos, es más probable que se cumplan las tareas de una lista corta que de una extensa, por lo que nos centraremos en 5 propósitos financieros que te ayudarán a gestionar mejor tus gastos y economía en 2022.

Propósitos financieros para 2022

Para poder establecer estos propósitos financieros debemos priorizar las necesidades por encima de los deseos y observar cuáles son los ingresos con los que podremos contar para 2022, mencionó para adn40 María Elvira Méndez, especialista en finanzas personales.

El segundo propósito consta es revisar nuestras deudas y organizarlas en relación a la tasa de interés más alta, en términos más simples: ver qué gastos generarán más intereses con el tiempo para liquidarlas y evitar que incremente el monto de la deuda.

El tercero de estos propósitos financiero es ahorrar al menos el 10% de nuestros ingresos mensuales y verlo como una previsión pues esto nos permitirá tener una solvencia económica en caso de emergencias o despidos inesperados, mencionó Markel Lehman, especialista de Negocios de Universidad La Salle.

El siguiente propósito financiero es hacer un presupuesto e invertir, lo cual se puede hacer al comprar bienes de adquisición duradera como comprar un vehículo, o dar el enganche para una casa.

Por último pero no por eso menos importante, es necesario hacer comprar responsables y que no nos gane el deseo de gastar nuestro dinero en cosas innecesarias; también es importante vigilar que no estemos gastando más de lo que se gana o de lo que se puede pagar a fin de mes.

Los especialistas también encontraron oportunidades de ahorro al separar cierto porcentaje de aguinaldo y destinarlo a un fondo de ahorro personal para después invertirlo.

