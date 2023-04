¿Es válido deducir los gastos de ropa en la declaración anual?

Todos los contribuyentes están obligados a realizar su declaración anual 2022 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin embargo existe la duda de qué cosas se pueden deducir y que no. En este ejercicio, las personas físicas deben incluir información de ingresos, deducciones autorizadas y personales, retenciones y pagos provisionales; con base en esto se pueden disminuir ciertos costos y con ello obtener un saldo a favor.

¿Se puede deducir ropa en mi declaración anual 2022 del SAT?

En estricta teoría, este tipo de gastos no se pueden considerar como una deducción personal, ya que no están expresamente mencionados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR); así que comprar ropa no debería aplicar como gasto deducible propio de tu actividad.

Sin embargo, existe una excepción. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT) existen uniformes y herramientas que son necesarios para ciertos empleos, ya sea por seguridad o protección, así como para mantener una indumentaria estricta.

Estos deben de ser proporcionados por las empresas, pero en caso de no ser así y que los propios trabajadores tengan que hacer un gasto personal este puede ser deducible, pero solo aplica en casos muy específicos, por ejemplo:



Ropa con medidas de seguridad : Chalecos, cinturones, cascos

: Chalecos, cinturones, cascos Uniforme especial : Camisas, pantalones o gorras con logo empresarial

: Camisas, pantalones o gorras con logo empresarial Uniforme de industria : Overoles, botas, guantes

: Overoles, botas, guantes Uniforme de personal sanitario : Batas, zapatos, pantalones

: Batas, zapatos, pantalones Uniforme para cocinas: Filipinas, delantales, zapatos de cocina

En este contexto, el artículo 51 de la LISR permite deducir el costo de la ropa de trabajo en caso de que sea:

Necesidad inherente al trabajo

Justificado con factura

Uso exclusivo para las actividades de la empresa y no para uso personal fuera del lugar del trabajo



Gastos que se pueden deducir en el Servicio de Administración Tributaria

En el portal del SAT se especifica que tipo de deducciones personales pueden tener las personas físicas, estas incluyen gastos de salud, educación, funerarios y créditos hipotecarios. Mientras que los artículos o servicios que no son deducibles son: Alimentos, ropa, entretenimiento, multas, intereses moratorios, entre otros.

¿Cuándo hay que realizar la declaración anual?

De acuerdo al propio SAT esta obligación fiscal se deberá presentar durante el mes de abril, así que para este año en curso será del lunes 3 o martes 4 y se extenderá hasta el 2 de mayo.

