Si invierto en Cetes, ¿debo pagar impuestos al SAT?

Los Cetes , también conocidos como ‘Certificados de la Tesorería de la Federación’, son un tipo de inversión que consiste en un préstamo al gobierno mexicano a cambio de recibir un interés al final de un plazo específico. Si inviertes a través de este modelo, también deberás presentarlos en tu próxima declaración ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Estos instrumentos de renta fija deben incluirse en tus presentaciones fiscales debido a que generan rendimientos y recursos, mismos que son considerados por el SAT como un ingreso que debe ser declarado al igual que cualquier otro. Los inversionistas ahora deberán añadir dicho ingreso a su declaración anual sin importar el régimen fiscal, y aún con la retención o impuesto que realiza el SAT al depositar la inversión.

Al momento de invertir a través de esta modalidad, el SAT retiene un porcentaje específico que cambia año con año y que se encuentra actualmente en un total de 0.15%. Si a la hora de depositar tu dinero has notado esta retención, se trata de un proceso automático aplicado al capital, totalmente provisional y no definitivo. Sin embargo, la declaración anual para pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre el interés real obtenido, es una obligación.

¿Cuánto debes pagarle a SAT?

Por ejemplo, al invertir un total de 100 mil pesos se genera una retención del 0.15%, equivalente a 150 pesos. Al ser una retención provisional, se debe presentar en la declaración anual para el pago del ISR sobre el interés real obtenido (la ganancia con el descuento de la inflación). Esto quiere decir que si de los 100 mil pesos invertidos se generó un rendimiento del 10% anual, se ganaron 10 mil pesos. Si a estos se les descuenta el porcentaje sobre la inflación, (suponiendo que esta sea del 7%) a los 10 mil se le restan 7 mil pesos y la ganancia actual queda en un total 3 mil pesos.

De acuerdo con Rodrigo Coutiño, vocero de InvestorHouse, si la inflamación es mayor que la ganancia generada, se puede obtener una devolución o simplemente no pagar nada. “...porque yo le presté dinero al gobierno y éste me pagó 5%, pero la tasa de la inflación es de 7%, entonces no hubo ganancia y aparte me retuviste un impuesto. Al hacer estas cuentas, el fisco termina debiendo al inversionista”, explicó.

También añadió que, aunque pareciera contraproducente invertir y tener que pagar impuestos por las ganancias de tus Cetes, realmente no lo es, puesto que al ganar miles de pesos a largo plazo, el impuesto es “mínimo”.

¿Qué son los Cetes?

Los Cetes son un tipo de inversión que se basa en una presentación realizada a un fondo gubernamental a cambio de un interés al final de un plazo determinado. Son emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el apoyo del Banco de México (Banxico), y se colocan en el mercado mediante subastas.

Este modelo se vende a una tasa de descuento, es decir, a un precio menor al valor nominal del título, que es de 10 pesos. La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta al vencimiento es la ganancia que obtiene el inversionista. Por ejemplo, si compras un Cete a 28 días con una tasa de descuento del 10%, pagarás 9.72 pesos por cada título, y al final del plazo recibirás 10 pesos, lo que significa un rendimiento del 2.87%.

Los Cetes se pueden adquirir desde 100 pesos y tienen diferentes plazos, que van desde 7 días hasta 728 días. Los más comunes son los de 28, 91, 182 y 364 días. Los rendimientos de estos también dependerán de la oferta y la demanda del mercado, así como de las expectativas sobre la inflación y la política monetaria.

¿Qué necesitas para invertir en Cetes?

Para invertir en Cetes se necesita ser mayor de edad, tener una cuenta bancaria y una clave CURP. Se puede acceder a las subastas a través de intermediarios financieros autorizados o directamente por medio de la plataforma CetesDirecto, que permite comprar y vender Cetes en línea sin comisiones.

