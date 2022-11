Buen Fin 2022: Principales tips para evitar endeudarte

Falta poco para que se lleve a cabo el Buen Fin 2022 y con el objetivo de que hagas compras inteligentes, no desperdicies tu dinero en cosas que no necesitas y no te endeudes, nosotros te diremos los principales tips.

Y es que la verdad en muchas ocasiones compramos con dinero que no tenemos y después terminamos pagando lo doble o el triple por las comisiones y tazas de interés. Ante ello, debes estar muy alerta y tener cuidado de tus manos y tus ojos a la hora de hacer tus compras.

Buen fin y Tianguis turístico como alternativas de reactivación

Hay que recordar que la única manera en que podrás evitar endeudarte y solo comprar de manera correcta lo que deseas en este evento, el más grande que tiene México, tanto presencial como en línea, es solo siguiendo las siguientes recomendaciones:



Analiza antes de adquirir un producto o servicio: Piensa si en verdad lo necesitas y si puedes pagar realmente el producto. ¿Tienes el suficiente dinero? ¿Es necesario que lo compres?

y si puedes pagar realmente el producto. ¿Tienes el suficiente dinero? ¿Es necesario que lo compres? Elabora una lista de cosas que necesitas: De esta manera evitarás caer en tentación de comprar otros productos.

No adquirir más deudas: Si ya tienes deudas no adquieras más, ya que será más difícil que las pagues a tiempo y por ende te darán más intereses por no pagar en la fecha establecida.

No pagar con la modalidad “empiece a pagar hasta 2023”.

Las personas deben de cuidar que el crédito no sobrepase la siguiente temporada. O sea, que la deuda pueda pagarse antes del Buen Fin 2023.

Entre otras cosas que puedes hacer para evitar endeudarte es comparar precios, es decir consultar los costos en diferentes establecimientos o en línea, pues, aunque te digan que sus productos son los más baratos, puede que en realidad no sea así y le hayan hasta subido de precio en el Buen Fin .

