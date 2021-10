Suspenden clases presenciales en Tequisquiapan por inundaciones

El municipio de Tequisquiapan informó que por la activación de Plan DN-III debido a las inundaciones, la Secretaría de Educación de Querétaro determinó suspender las clases presenciales y actividades escolares en la cabecera municipal y en las comunidades de Bordo Blanco y San Nicolás.

La decisión fue tomada con el fin de no exponer a los estudiantes de nivel básico. Las autoridades hicieron un llamado a la población a que evite acudir al primer cuadro de la ciudad hasta que no bajen los niveles de agua y no acercarse a las inmediaciones de la Presa Centenario .

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aplicó el Plan DN-III en el municipio de Tequisquiapan, al sur del estado, ante la creciente de la Presa Centenario y del Río San Juan.

El DIF municipal habilitó un albergue el Centro de Desarrollo Comunitario del Municipio de Tequisquiapan, por lo que se mantiene coordinación con la presidencia municipal para atender a las familias que puedan requerir de un refugio ante las inundaciones.

Vialidades cerradas en Tequisquiapan

El acceso a la calle Nueva y Francisco I. Madero, de la colonia Pedregal, está cerrado, al igual que la calle Bicentenario y Paseo Jazmín, barrio de San Juan.

Asimismo en la calle Juárez e Hidalgo, Centro Histórico; Colegio Militar y calle Nueva; y Colegio Militar y Francisco I. Madero. Calle Jazmín, Barrio de San Juan.

Rescatan a perritos por inundaciones

Tras reportes ciudadanos, personal del Ejército, Protección Civil y del Centro de Salud y Bienestar Animal de Tequisquiapan (Cesba) rescató a los 40 perritos que la Fundación DAR tenía bajo su resguardo; el centro de salud gestionó su resguardo.

Además, el CESBA en equipo con la Fundación, gestionaron un lugar para que todos puedan estar mientras la situación mejora. Seguimos trabajando por la seguridad y bienestar de todos. #TodosPorTequisquiapan — Municipio de Tequisquiapan (@tequismpio) September 19, 2021

