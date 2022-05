Padre de Yolanda Martínez admite posible depresión de su hija

Gerardo Martínez, el padre de Yolanda Martínez, joven encontrada sin vida y desaparecida en Nuevo León, dijo que su hija pudo haber tenido un cuadro de depresión, así lo dio a conocer luego de salir de una reunión con Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público, así como con Griselda Nuñez Espinosa, fiscal especializada en Feminicidios.

El padre de Yolanda dijo que la fiscalía será la responsable de aclarar porqué su hija presentaba el cuadro de depresión, ya que él no tenía conocimiento, sin embargo, admitió que otras personas sí estaban enteradas por el momento que atravesaba su hija y que tal vez no les dijo a él y a su familia para no preocuparlos.

No puedo decir cosas que no son, yo nada más digo las cosas como son verídicas para que no se mal informe y eso es parte de la investigación.

El padre de Yolanda Martínez manifestó que si su hija se quitó la vida, quiere saber el fondo del porqué la llevó a tomar esa decisión.

De alguna manera sí estuvo deprimida porque no nos quiso dar la razón, pero a lo mejor fue por no querer hacernos daño porque así lo manifestó con otras personas, cosa de la que apenas me estoy enterando

Letra en vaso encontrado no concuerda con la de Yolanda

Respecto a quién es “El Negrito”, la persona a quien Yolanda presuntamente escribió en el vaso de unicel encontrado al lado de su cuerpo, el padre de Yolanda dijo que no sabía de quién se trataba y que queda en manos de las autoridades saber quién es. En el vaso encontrado se leía “te amo Negrito, ya me voy, te voy extrañar”.

Gerardo Martínez dijo que la letra del mensaje en el vaso de unicel no concordaba con la letra de su hija, sin embargo, también expresó que no quiere que se descarte la idea de que ella escribió el texto; señaló que no es lo mismo escribir en una libreta a hacerlo en un vaso. “Ya lo determinarán las autopsias que se harán en su momento y si así lo indica, pues ya quedará esclarecido el caso de mi hija”, expresó.

Finalmente, el padre de Yolanda indicó que no hay algo con lo que no esté de acuerdo en la investigación por la muerte de su hija, ya que tiene la confianza en la fiscalía.

Aparte de ser autoridad, yo he logrado algo más allá, porque de alguna manera yo busco siempre sumar amigos y amistades, no andar peleando con nadie, enemistando a nadie contra nadie, yo lo que quiero es que haya transparencia.

Posible suicidio, causa de muerte de Yolanda Martínez: Fiscalía NL

La mañana del miércoles 11 de mayo, el vicefiscal de justicia en Nuevo León, Luis Orozco, informó en conferencia de prensa acerca de la investigación por el fallecimiento de la joven Yolanda Martínez, dijo que se hizo un análisis en el que la línea de investigación principal está orientada a un suicidio, indicó que se ha ido debilitando la teoría de feminicidio, sin embargo, aún no es concluyente.

Luis Orozco indicó que el personal de Servicio Médico Forense ha reiterado que el análisis del cadáver no presenta tortura o lesiones, sin embargo, aún está en proceso de autopsia, expresó que los elementos recopilados de peritos no son suficientes para establecer la causa de muerte.

