Kuri nombra nuevos titulares de Seguridad y Protección Civil de Querétaro

A un mes de los hechos violentos ocurridos en el Estadio Corregidora, el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, dio a conocer que Iován Elías Pérez Hernández y Javier Amaya son los nuevos titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), respectivamente.

Ambos funcionarios rindieron protesta este mismo lunes; luego de asegurarse que cumplen con los perfiles para desempeñar el cargo.

Por su parte Kuri especificó que Miguel Ángel Contreras Álvarez y Carlos Rodríguez Di Bella, ex titulares de dichas dependencias fueron separados de sus cargos y no estarán inhabilitados ni tendrán un procedimiento penal o administrativo en contra por los hechos ocurridos en La Corregidora, durante el partido de Gallos Blancos vs Atlas .

Sin embargo, el gobernador de Querétaro reiteró que hasta el momento no se tiene contemplados para algún otro puesto del gabinete ya que no hay elementos suficientes para que puedan aspirar a otro cargo público.

¿Quién es Iovan Elías Perez Hernández?

El nuevo titular de la SSC, Iován Elias Pérez Hernández, es egresado de la licenciatura en Psicología de la Universidad del Valle de México (UVM), campus Querétaro y cuenta con estudios de Técnico Superior Universitario como Agente de Investigación del Delito, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

De igual forma ha tomado distintos cursos para estar siempre actualizado en materia de seguridad y se ha desempeñado como agente de Investigación del Delito en la Fiscalía General de Querétaro, así como secretario de Seguridad Pública en Pedro Escobedo.

Mauricio Kuri resaltó en él el mérito policial por alto desempeño y valor, así como en investigaciones por delitos de alto impacto como secuestro, narcotráfico, homicidios dolosos y delincuencia organizada.

¿Quién es Javier Amaya Torres?

Por su parte, el gobernador ahondó que Javier Amaya cuenta con estudios por el Tec de Monterrey, campus Querétaro, así como cursos y certificaciones, con reconocimiento nacional e internacional, en materia de seguridad, administración, psicología, derechos humanos, primeros auxilios y armamento.

Posee experiencia en el ramo de la Protección Civil en diversas administraciones estatales y municipales, tanto en la administración pública como en la iniciativa privada.

Fue subdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Salvatierra, Guanajuato; asesor en materia de seguridad en el congreso del estado de Guanajuato; director operativo de Guardia y Tránsito Municipal en Querétaro, y jefe de Ayudantía en Gobierno del estado.

Finalmente, Kuri González confirmó que analiza más cambios en áreas que les preocupan, por lo que, advirtió, todos los días son evaluados los integrantes de su gabinete.

