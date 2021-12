Esto fue lo más visto en YouTube México en 2021

Al llegar diciembre de cada año diferentes plataformas realizan un recuento de lo que sucedió en 2021. De acuerdo a esto, YouTube compartió diferentes listas con lo más visto en México, además de los creadores más exitosos que se desarrollaron en el país.

Top creadores de contenido populares en México

La primera de las listas tiene que ver con las cuentas que se adueñaron de las reproducciones en YouTube. En los primeros puestos aparecen los creadores de contenidos vinculados con el mundo del gaming, es decir, aquellas cuentas que generan videos con videojuegos.

‘Mikecrack’, por ejemplo, genera contenido a partir del juego Minecraft, mientras que ‘El Mariana’ ganó su lugar por el juego Roblox. Otros creadores revelación están vinculados con bromas y vlogs de comedia.

1. Kimberly Loaiza

2. Mikecrack

3. inInvictor

4. El Mariana

5. MissaSinfonia

6. Fede Vigevani

7. Cesar Pantoja

8. Acenix

9. Golemcito Games

10. ElTrollino

Los mejores creadores revelación de YouTube 2021

Dentro de los creadores de videos que más reproducciones lograron en México, se encuentran Youtubers de diferentes categorías. ‘Cocinando con Ninfa’ es una experta en la cocina; ‘Cecia Loaiza’ se especializa en challenges y bromas, mientras que, ‘CORVII FF’, se caracteriza por tener un lado romántico en sus partidas de Minecraft.

1. TheNino

2. Daniela Rodrice

3. MrDs4

4. Cecia Loaiza

5. Cocinando con Ninfa

6. Rodolfo Ruben Barone

7. CORVII FF

8. DARISHLA

9. A la Mich

10. The MarZy

Los mejores creadores de shorts de 2021 en México

Los videos cortos fueron en 2021 una verdadera revelación dentro de YouTube. Diferentes profesionales ofrecieron contenido popular, desde médicos hasta magos.

‘Palomares Magic’, por ejemplo, es uno de los creadores más vistos en México. Se trata de un mago que logró más de 4 millones de reproducciones.

1.Leslie Mckenzzie

2. Chingu amiga

3. Luis Méndez

4. Yordi Rosado

5. Danny Fitt

6. Palomares Magic

7. RB playing

8. Inmagic

9. Jere Parre

10. Terbuz

Top videos musicales en México

YouTube es utilizado por muchas personas como una plataforma musical. Desde esta categoría, los videos más vistos en México llegaron desde el género rap, regional y música urbana.

1. Gera MX, Christian Nodal – Botella Tras Botella (Video Oficial)

2. KAROL G, Mariah Angeliq – EL MAKINON (Official Video)

3. Bad Bunny – Yonaguni (Video Oficial)

4. Rauw Alejandro – Todo de Ti (Video Oficial)

5. Natti Natasha x Becky G – Ram Pam Pam [Official Video]

6. BAD BUNNY x ROSALÍA – LA NOCHE DE ANOCHE (Video Oficial)

7. ¿Quién Te Crees? – Mc Davo Ft Calibre 50

8. Camilo – Ropa Cara (Official Video)

9. The Weeknd – Save Your Tears (Official Music Video)

10. Marca MP – Ya Acabó (En Vivo)

Top de videos populares en México

Para finalizar, esta es la lista de lo más visto en México, más allá de la categoría de la que se trate. Desde videojuegos y podcast, hasta entrevistas y bromas pesadas.

1. NO ENCUENTRO A KIMA BROMA PESADA A MI ESPOSO #CumpleelretoKIM5 | Kimberly Loaiza

2. Tirando Bola temp 5 ep 13. -Santa Fe Klan

3. ¡GRAN FINAL Free Fire League! | Apertura 2021

4. En Cortinas #45: Del barrio a las nubes FT. Santa Fe Klan

5. Olvidé que había COMPRADO ESTAS COSAS 5!

6. ¡ESTOY EMBARAZADA, VOY A SER MAMÁ! Carta a mi Mar. -Yuya

7. YO NO SOY FERNANFLOO !! – Omegle

8. KATIA VLOGS Y YO SOMOS NOVIOS Broma a mi hermano JD PANTOJA | Cesar Pantoja

9. FRANCO ESCAMILLA, la PERSEVERANCIA de un HOMBRE EXTRAORDINARIO | La entrevista con Yordi Rosado

10. SANTA FE KLAN (Ángel Quezada) & Escorpión #AlVolante PELOTERO ligando en la calle!

Este fue lo más visto en la plataforma de YouTube México, durante el 2021.

