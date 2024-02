¿La peor de las suertes? Se le queda el tenis atorado en escaleras del Metro CDMX y esto pasó

Un usuario que viajaba en el Metro CDMX grabó lo que le sucedió, luego de que su tenis quedara atorado en una escalera eléctrica. Su historia se ha viralizado a través de TikTok, donde el hombre ha tomado el hecho con buen humor.

Policías auxiliares del STC (Sistema de Transporte Colectivo) ayudaron al hombre y detuvieron la escalera para intentar sacar el objeto atorado, pero la historia no quedó ahí. A continuación, te contamos qué más pasó.

¿Qué pasó con el tenis atorado en el Metro CDMX

El usuario @nathplusarthur contó que el pasado 17 de febrero cuando iba bajando de las escaleras eléctricas del Metro CDMX, cuando uno de sus tenis se quedó atorado y fue auxiliado por policías, sin embargo, no supo que pasó con su calzado.

No fue sino hasta este 18 de febrero que su novia reveló qué había pasado con su tenis y es que ella fue a recoger su tenis con el jefe de la estación del Metro CDMX, no obstante, su tenis regresó roto y ya no podría usarse al menos que se repare.

Por otro lado, la novia tuvo que firmar una cláusula donde decía que había recibido un tenis extraviado en las escaleras eléctricas y el dueño lo recibió con una expresión de sorpresa recordando todo lo que había pasado en el Metro CDMX.

