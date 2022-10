VIDEO: Joven hace “limpia” a su perrito para quitarle lo travieso

En varios países del mundo, sobre todo de Latinoamérica, algunas personas suelen hacerse una “limpia” con el objetivo de sacar las malas vibras del cuerpo, sin embargo, esta práctica ya no es solo exclusiva para humanos, sino al parecer también para los perritos.

Y es que los amos luego no se explican los comportamientos que tienen sus mascotas, tanto en la calle como en sus hogares. Por ejemplo, por qué son tan revoltosos, malhumorados, agresivos o les gusta hacer desorden por donde quiera que van.

A través de TikTok se volvió viral un video en donde se observa cómo un joven acude un negocio donde venden hierbas medicinales y artículos de santería.

En el lugar, el hombre pidió una “limpia”, no obstante, esta no era exactamente para él, sino para su milaneso, seguramente para que dejara de hacer tantas travesuras y no fuera tan revoltoso en la casa.

En el video se puede observar cómo mientras el dueño agarra a su Firulais, una mujer pasa por la cabeza y todo el cuerpo del perro las hierbas y recita algunas palabras.

VIDEO: Hacen “limpia” a perrito para quitarle lo travieso

Aunque ciertamente parece algo nuevo para el usuario que grabó el video y lo puso en su plataforma, el perro no se asusta porque le hacen la “limpia”, al contrario, parece relajado.

Hasta el momento el video del usuario de TikTok cuenta con 244 mil Me Gusta y se ha compartido más de 35 mil veces.

Así que ya lo sabes, si tu mascota es de los que rompe todo lo que está a su alcance o tiene comportamientos negativos, lo puedes llevar a que le hagan una “limpia”.



adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

app