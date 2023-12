Esta es la atracción del futuro, la máquina de garra humana

¿Te imaginas una convertirte en una máquina de garra? Pues ya es una realidad y es que se ha viralizado este juego mecánico donde el objetivo es agarrar todo lo que puedas con tus manos y tus pies. Este juego se ha viralizado en diversos videos de TikTok .

No cabe duda de que la creatividad humana no tiene límites y así lo demuestra la máquina de garra humana que se ha viralizado en los últimos días. Además, ¿Quién no quisiera vivir ese sueño ganarse una gran dotación de dulces?

Esta niña ya vive en el 2030 🤣🤭 pic.twitter.com/qVPGhoDiUA — adn40 (@adn40) December 26, 2023

¿Dónde encontrar una garra humana en Edomex?

Si quieres probar esta divertida experiencia de la máquina de garra humana debes de probar la experiencia que se ubica en el Xtreme Park Coacalco, ubicado en Avenida José López Portillo 284, Parque Residencial Coacalco, San Francisco Coacalco.

Dentro del parque de atracciones los visitantes pueden disfrutar del famoso juego de la “Garra Humana”, que tiene un costo de 89 pesos y para poder ingresar debes medir al menos un metro y pesar menos de 100 kilos.

