VIDEO: Jóvenes graban su propio choque: “Si nos matamos, nos matamos”

Desde hace unas horas, en redes sociales se divulgó un video sobre dos jóvenes que grabaron su propio choque automovilístico luego de que el dueño del vehículo manejaba en exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos ocurrieron en Mar del Plata, Argentina, durante la madrugada de este 19 de noviembre. El video se ha vuelto viral en redes sociales mientras genera polémica entre los internautas debido a la irresponsabilidad de los jóvenes en estado de ebriedad.

A pesar del fuerte impacto automovilístico, los jóvenes lograron sobrevivir, aunque reportan algunas heridas debido al golpe que recibieron con la bolsa de aire que se activó.

Jóvenes graban su propio choque tas conducir en estado de ebriedad

A las 05:20 horas de este viernes, dos jóvenes en estado de ebriedad provocaron su propio choque automovilístico en Aristóbulo del Valle y la Costa, en Mar del Plata, Argentina.

De acuerdo con el video que ha viralizado en las últimas horas, los jóvenes estaban bajo los efectos del alcohol y, pese a ello, el conductor y dueño del vehículo optó por probar sus habilidades frente al volante y a máxima velocidad.

Ante esto, el copiloto le advirtió que tuviera cuidado y que estaban a punto de matarse a lo que el conductor le contestó “si nos matamos, nos matamos”, frase que se le escuchó en repetidas ocasiones.

Ninguno de los protagonistas de este video mostró tener precaución frente a lo que estaban haciendo, incluso, las risas no dejaron de escucharse hasta que terminaron impactados en un poste de luz. Afortunadamente no había más gente cerca del lugar y no se registraron más daños que los materiales.

El Volkswagen Fox color gris primero se subió a la acera, chocó contra una jardinera y terminó por estamparse en un poste de luz, donde también había cámaras de seguridad. El video termina donde los pasajeros salen del vehículo y al conductor se le escucha lamentarse: “Nos matamos. No, mamá, no”.

Autoridades detienen a jóvenes que graban su propio choque

Luego del choque, los pasajeros se dieron a la fuga dejando el vehículo, pero las cámaras de seguridad siguieron al conductor y fue como las autoridades lograron arrestarlo.

Una vez detenido fue identificado como Ignacio A., de 25 años, además, se le hizo la prueba de alcoholímetro que arrojó 1.03 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble de lo permitido.

El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, compartió en su cuenta de Twitter que al joven se le había retirado la licencia de conducir.

Ignacio, cuando el Estado te dio la licencia de conducir no fue para que te mates o mates a tus amigos. Por suerte te salvaste y hoy tu familia no está velando tu cuerpo. Pero tu licencia queda inhabilitada. La ANSV y @MuniBerazategui tomaron esta decisión para cuidarte

