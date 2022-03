¡Santas tortillas Batman! Tortillas de Batman se hacen virales

La fiebre que desató el estreno de la cinta “The Batman”, protagonizada por Robert Pattinson , Zöe Kravitz y Paul Dano, convirtió al hombre murciélago en todo un femnómeno, pues todo parece indicar que el actor de cintas como “Crepúsculo”, “El faro”, “Tenet”, entre otras, logró convencer a sus detractores al interpretar a Bruce Wayne, el excéntrico multimillonario que da vida a Batman .

La fiebre provocada por “The Batman” llegó a México, principalmente a una tortillería ubicada San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz, donde crearon las “batitortillas”, ese delicioso alimento que no puede faltar en todos los hogares del país, pero con forma del emblema del “Caballero Oscuro”.

A través de Facebook, la tortillería Ruby se hizo viral gracias a varias publicaciones en las que mostraban sus “batitortillas” y donde además invitaban a sus clientes a pasar por sus tortillas con forma del emblema de Batman.

“Ya están saliendo las batitortillas. ¡¡¡No te quedes sin las tuyas!!!”, dice una de las publicaciones en la que además invocan al “Caballero de la Noche” con una “tortiseñal”.

En otra de sus publicaciones sobrepusieron una imagen de Batman produciendo sus riquísimas “batitortillas”. “Ya está Batman produciendo las batitortillas. Ven por ellas porque se acaban!!!”, escribió la tortillería Ruby.

En otra de sus publicaciones, hicieron alusión a las pizzas de Little Caesars con forma del emblema del “hombre murciélago”, las cuales contaron con la colaboración de Warner; sin embargo, su forma dejó mucho que desear: “Ya salió la competencia del liru sisa (sic). ¡¡¡Ven por tus tortillas de Batman a tortillerías Ruby!!!”, publicaron con el emblemático meme de Drake.

Para aquellas personas que no tenían idea de qué delicias preparar con estas “batitortillas”, la tortillería Ruby puso algunos ejemplos: “Por si no sabían, así se preparan en Ciudad Gótica las enfrijoladas, las picadas y quesadillas, pero la buena noticia es que ya no tienes que ir hasta allá para conseguir las batitortillas. ¡¡¡Ven por ellas a Tortillería Ruby!!!”.

adn40, la noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Jap