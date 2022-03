VIDEO: Tiktoker relata caso de infidelidad entre su novia y sus padres

Recientemente en redes sociales se ha hecho viral el caso del tiktoker Mario Chávez, quien a través de diferentes vídeos contó su polémica historia de infidelidad, en la que supuestamente su novia lo engañó con sus padres.

Sabemos que en TikTok existe una infinidad de contenido, desde entretenimiento, informativo y hasta de denuncias o experiencias propias, sin embargo son pocos los casos que se vuelven tan virales en cuestión de horas o días, como le sucedió a @marcochavez15.

Tiktoker cuenta cómo su novia lo engañó con sus padres

De acuerdo con el testimonio del tiktoker, su exnovia gozaba de una muy buena relación con sus padres, por lo que era normal que ella visitara su casa aún cuando él no estaba. Pero supuestamente la verdadera razón de que el trío se llevara tan bien era porque mantenían un vínculo amoroso.

Al respecto muchos usuarios de TikTok dudaron sobre la veracidad de lo que este joven había dicho, sin embargo Mario aseguró que todo era completamente cierto por lo que a través de diferentes videos relató cómo descubrió a sus padres y su pareja.

“Era una relación súper normal, nada fuera de lo común”; sin embargo todo cambió el día en que descubrió la infidelidad con una escena que según él lo dejó traumado, su novia y sus padres estaban completamente desnudos en la sala. Acto seguido, los implicados intentaron negar que hubiera algo entre ellos.

Para finalizar, el tiktoker comparte que luego de la terrible situación, la relación tanto con sus padres como con su novia se rompió. Su noviazgo finalizó y la confianza con sus progenitores se vino abajo; tuvo que mudarse y ahora vive solo y acude a terapia.

Como era de esperarse, el clip ha generado millones de reacciones, entre las que destacan dos posturas, quienes le creen y quienes no: “Neta le creen”, “Ya no sé si es broma o no”, “Pa delante bro muchos nos hemos llevado decepciones de diferentes maneras”, “Esta historia si es una de las más returbias que he escuchado”, entre muchas otras.

