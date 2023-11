Hombre descubrió que su mujer le era infiel, se vengó de una manera especial y lo contó en TikTok

¿Qué harías si descubres que tu pareja te es infiel? Algunos optan por el silencio, otros por el perdón y otros por la confrontación. Pero un tiktoker argentino decidió tomar una venganza muy particular y lo contó en un video que se volvió viral.

Se trata de Charly Menegatti, quien tiene más de 57 mil seguidores en TikTok. En su cuenta, publicó un clip en el que reveló que se enteró de que su novia lo había engañado, pero que ella no sabía que él ya lo sabía. Por eso, le propuso hacer una presunta escapada romántica a Brasil y reservó un hotel y dos pasajes aéreos. Lo que ella no sospechaba es que él había pagado todo con la tarjeta de crédito de ella.

“Si la gorda te dice que quiere una escapadita, vos reservás un hotel, sacás dos vuelos a Brasil y te venís”, dijo Charly en el video, mientras muestra el paisaje y a quien parecer ser su novia sentada en la orilla de la playa.

Eso sí, la parte de que pagaste todo con su tarjeta de crédito se la tenés que decir a la vuelta. Yo en mi caso ya me quería separar. -Agregó

Mengatti prefirió vengarse al viajar desde Argentina hasta Brasil con el desconocido presupuesto crediticio de su entonces novia, pero hasta ahora no sé sabe qué sucedió con su relación, pues es el único video que ha publicado al respecto.

“Aprovecho, me vengo a pasar unas vacaciones hermosas, divinas y después se enterará que hice todo con su tarjeta. Va a ser la excusa perfecta para separarnos”, cierra el tiktoker. Para dar contexto, el protagonista escribió en el visual: “Me hizo corneta y no sabe que yo sé". La publicación tiene más de 1.4 millones de vistas y miles de comentarios.

La reacción de los usuarios en el TikTok fue variada. Algunos aplaudieron la venganza de Charly y lo felicitaron por su ingenio. Otros criticaron su actitud y lo acusaron de ser irrespetuoso y machista. E inclusive otros cuestionaron la veracidad del video y lo consideraron una broma o una estrategia para ganar fama.

Lo cierto es que el caso de Charly planteó un dilema sobre cómo se debe afrontar una infidelidad y si es válido recurrir a la venganza como forma de justicia, según su TikTok.

