Presume tenis que ‘compró’ a su hijo: exesposa exhibe que no dio dinero

Una mujer denunció en redes sociales que su exesposo no quiso comprarle a su hijo unos tenis y no solo no dio el dinero, sino que después se atribuyó la compra del calzado del menor.

El caso de esta ex pareja sucedió en Argentina y la madre del menor expuso al ex esposo por no solo no aportar dinero, sino por inventar que él compró los tenis cuando no apoyó a la madre del menor.

Según se puede leer en las publicaciones difundidas en las redes, la ex esposa le pide dinero al padre del niño para poder comprar un calzado que requiere su hijo Jonás.

pero el hombre argumenta que no la puede ayudar económicamente al no tener dinero porque le descontaron de su sueldo.

Redes

“Le voy a comprar a Jonás unas zapatillas buenas, necesita sí o sí”, escribió la mujer.

A lo que el hombre respondió “No tengo plata, Sofía, no jodás. Cobré la mitad del sueldo, me descontaron las vacaciones”.

Sofía insistió y reclamó que el hombre se gasta el dinero que debería ser para su hijo. El acuerdo, según ella, era un apoyo de “50 y 50", pero él respondió que no había firmado nada.

Compra tenis para su hijo

Redes

La mujer volvió a contactar a su ex pareja después de un tiempo para enviarle una foto de los nuevos tenis de su hijo con un “gracias a Dios tienen mamá estos niños”.

El ex esposo sin sentir vergüenza alguna compartió la foto de los nuevos tenis de su hijo y compartió en sus redes sociales que “Papá siempre estará para vos, hijo, yo andaré en alpargatas pero él tiene sus pepes nuevos, nada me parece caro cuando lo gasto en mis hijos”.

Redes

Eso provocó la ira de la mujer, quien decidió compartir la conversación en redes sociales en donde se viralizó y hubo opiniones a favor y en contra de la publicación.

Los usuarios destacaron que el contacto de su ex pareja tenía el nombre de “Cacas”.

CON INFORMACIÓN DE Redes sociales

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

ME