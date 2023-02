No te arrepientas de comerlos, estos son los beneficios de los tamales

Seguramente ese 2 de febrero, Día de la Candelaria, comerás tamales debido a la tradición y creencias que tenemos en México; por ello a continuación te compartimos algunos mitos, beneficios y datos curiosos sobre este icónico platillo de la gastronomía mexicana.

La variedad de masa, ingredientes e incluso modo de preparación hará que los valores nutrimentales sean muy distintos; lo ideal sería preferir los de carne de pollo o puerco para que tengan proteína y te aporten ciertos minerales esenciales para el organismo, como potasio y calcio.

Beneficios de los tamales

Este no debe de ser un alimento prohibido ya aunque no lo creas tiene aportes nutritivos, la clave e s consumirlos con moderación pues de acuerdo al Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, cada 100 gramos de tamal aporta en promedio, 250 calorías y 15 gramos de grasa que equivalen a tres cucharaditas de manteca.

Los tamales son una auténtica fuente de energía que aporta carbohidratos, vitamina B1 (regulariza la digestión) o tiamina (ayuda al correcto funcionamiento del sistema nervioso y muscular) así como ácido fólico, esencial para absorber el hierro, vitamina B12 y aminoácidos.

Otro de los grandes beneficios es que por su textura suelen ser fáciles de ingerir especialmente para niños y adultos mayores. Sin embargo es importante considerar algunas cosas al comer un tamal, opta porque el consumo sea en la mañana para que quemes las calorías en el resto del día, acompañalo con café negro en lugar de atole o champurrado y consideralo como un plato principal y no una guarnición o tentempié de mediodía.

Aunque puede ser muy rica evita la guajolota; y en las siguientes comidas aumenta el consumo de verduras y agua natural, procura ya no ingerir los alimentos grasos o ricos en harinas refinadas.

Mitos en la preparación de los tamales

En México, existen alrededor de 500 variedades de tamales, pero para hacerlos hay distintos ritos que deben practicarse en la cocina. Algunos mitos al respecto son:

*Una sola persona debe batir la masa

*Para que los tamales queden bien se necesita persignar la masa

*Cantar puede funcionar para que los tamales no salgan agrios



*Se le pueden colocar aretes a la vaporera para que no escuche los chismes de las cocineras

*No hay que enojarse, estar “hambriento” o llorando, porque la masa no se cuece

*Embarazadas no puede hacer tamales porque quedan “pintos” una parte cruda y otra cocida; en caso de que participen se les debe colocar un listón rojo en el vientre

Lo cierto es que existen otros mitos que sí cuentan con un sustento científico, especialistas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM han dedicado toda una década a estudiarlos en las Jornadas de Investigación sobre Tamales y Atole.

En ellas, un ingeniero en alimentos aseguró que ponerle cáscara de tomate verde a los tamales ayuda a que queden más esponjosos, ya que este producto tiene ciertas enzimas.

Otras investigaciones químicas comprobaron que el sabor, textura y olor de la masa son diferentes si esta se envuelve en hojas de plátano, maíz, hoja santa u otras.

