Una joven descubrió el acoso de su suegra, cuando quiso grabar sus ronquidos

La relación de esta joven tiktoker con su suegra parecía ideal. Ella era muy dulce con su nuera, sin embargo, cuando se hacía de noche, liberaba todo su odio sobre la joven, a quien le ejercía acoso. Esto lo descubrió la chica, cuando decidió grabar sus ronquidos mientras dormía.

Descubrió el acoso de su suegra, con una cámara oculta

La protagonista de esta terrible historia es la joven tiktoker @rosiduh. Sin otro propósito que responder a su propia curiosidad, la chica decidió saber si por las noches roncaba. Para ello, descargó una aplicación que encontró en las redes sociales.

Así fue como, a través del celular, consiguió un audio donde se puede escuchar claramente todo lo que sucede en la habitación. A la mañana siguiente, cuando revisó la aplicación, descubrió que su respiración se escuchaba, aunque los ronquidos no eran molestos.

Sin embargo, cuando siguió corriendo el audio, descubrió una voz que la estremeció. Era casi un susurro, por eso al principio pensó que se trataba de un fantasma.

Ante el misterio, decidió volver a grabar a la noche siguiente, y fue cuando el susurro se hizo más claro. Se trataba de una voz que le daba amenazas y le decía cosas muy negativas.

Cuando logró ver la imagen nítidamente, con una herramienta de visión nocturna, descubrió lo peor, se trataba de su suegra, ejerciéndole acoso verbal y sicológico, mientras ella dormía.

La joven aún no confronta a su suegra

“Cuando descargué una aplicación para escucharme roncar por la noche, y terminé escuchando una voz que decía que quería dejarme sin vida y diciendo cosas odiosas. Así que creí que era un fantasma en mi habitación, pero resulta que era la madre de mi novio que entraba y decía esas cosas mientras dormía.”, explicó la joven en uno de los videos de TikTok donde contó su historia.

“Se cernía sobre mí”, indicó la joven, quien luego tuvo que explicarles a sus seguidores que iba a estar bien, y que su salud no estaba en juego, aunque se la ve visiblemente nerviosa, mientras cuenta la historia.

“Me decía cosas odiosas como ‘eres tan fea’ y ‘te odio’ y maldiciones que no quiero decir. Y tampoco quiero decir la otra parte. Y esto sucedió durante tres días seguidos y yo estaba como ‘Dios mío, hay un fantasma en la casa'. Agrega la chica.

“Pensé que había un fantasma porque mi suegra siempre ha sido muy dulce conmigo. Todavía lo era hasta este día”, aseguró.

Una vez que la joven descubrió el acoso de su suegra, mientras grababa sus ronquidos, estuvo más atenta que nunca, hasta que una noche vio a su suegra rodear su cama, y ya no tuvo más dudas. Era ella la que lanzaba frases negativas en su contra y la acosaba.

Finalmente, la joven explicó que aún no confronta a su suegra, y que si bien no teme por su vida, no está tranquila con el acoso , ya que la mujer recientemente salió de prisión.

