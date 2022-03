Salvó a su perrito de la alberca, aún estando en silla de ruedas

El pasado 16 de febrero de 2022 no fue un día más en la vida de Darren Thomas. Ese día, el destino hizo que se encontrara solo en su casa, justa cuando su perrito se cayó a la alberca. El hombre en silla de ruedas, tuvo que arriesgar su vida para poder salvarlo, y todo quedó registrado en video.

El perrito no sabía nadar y luchaba por salir de la alberca

Cassius es un perrito rottweiler de cuatro años y 50 kilos de peso, en principio parece un ejemplar más de su raza, solo que, a diferencia de otros rottweilers, este lomito no sabe nadar.

“He tenido 2 Rotties y una de las cosas por las que son famosos es nadar... bueno, no el mío. Él no puede o no quiere nadar y no importa lo que hagamos”, escribió su dueño Darren, en una publicación de Instagram.

Esta condición hizo que durante la tarde de ese 16 de febrero ocurriese un hecho dramático. Todo parecía estar bien, hasta que el hombre en silla de ruedas escuchó cómo su perrito lloraba desesperadamente desde la alberca.

Cuando llegó al patio trasero, vio que Cassius estaba sumergido, luego descubriría por las cámaras de seguridad que llevaba allí más de 25 minutos, luchando por salir.

El hombre en silla de ruedas lo salvó

Darren Thomas, al igual que muchos amantes de las mascotas, tomó la determinación de sacarlo, a pesar de estar en silla de ruedas, y de arriesgarse a caer él mismo en el agua.

Darren se encuentra en esa condición desde hace 14 años, cuando su casa fue asaltada y le dispararon cuando defendía a su familia. A pesar de ello, el hombre salió adelante en la vida y ahora se convirtió en un héroe sin capa para su lomito.

“Se cayó a la piscina y yo era el único en casa.”, cuenta Darren en la publicación de Instagram donde compartió el video. En un primer momento, el hombre intentó levantar a Cassius por su cuenta. Cuando sacó una parte de su cuerpo, descubrió que no podría hacer palanca para sacar el resto, o se caería también a la alberca.

Fue entonces que decidió probar otro plan. Guió a su perrito hasta la orilla de la alberca y logró que él solito saliera.

“Estaba hablando con Cassius diciéndole que lo iba a sacar. Fue increíble porque me miró con total confianza y no peleó en absoluto cuando lo tiré. Es muy pesado y estaba mojado, tiré de él y logré sacarlo de la alberca hasta la mitad, pero no pude hacer palanca en la silla para tirar, así que después de intentarlo varias veces tuve que hacer otro plan”, explicó este héroe sin capa que logró salvar a su perrito, aún en silla de ruedas.

