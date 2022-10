Shocker desmiente haber intentado quitarse la vida durante detención

Mi intención no era suicidarme, que les quede bien claro y mucho menos con mi ropa interior, ¡por favor! Nunca he visto que se cuelgue uno con sus calzones. Yo me los tuve que quitar la neta, porque me echaron gas. Estoy lesionado desde hace muchos años por mi actividad, por la lucha libre, tengo varias operaciones, más no estoy enfermo