Esta es la rutina de Taylor Swift para mantenerse en forma para sus conciertos

Desde el inicio de marzo, Taylor Swift ha mantenido una ajetreada agenda con su “Eras Tour”, una gira que ha llevado su música a todo Estados Unidos y recientemente México, y que la ha puesto en el escenario durante más de tres horas en la mayoría de los fines de semana. La cantante no solo cautiva a sus fans con su discografía, sino que también ejecuta la guitarra y el piano, se entrega por completo al espectáculo y baila sin descanso. Ahora, Taylor Swift se ha convertido en una tendencia en las redes sociales, no solo por su “The Eras Tour”, sino por compartir uno de los secretos detrás de su envidiable figura.

En los últimos días, se ha revelado cómo la artista de “Blank Space” mantiene su figura esbelta y su vientre plano, factores esenciales para enfrentar sus intensos conciertos alrededor del mundo. Su agitada agenda internacional demanda una excelente condición física, y por ello ha compartido su rutina de ejercicios para lograr un abdomen tonificado en tan solo 20 minutos.

Esta rutina, diseñada especialmente para aquellas personas con poco tiempo pero grandes deseos de mejorar su estado físico, se enfoca en trabajar el abdomen, piernas, glúteos y brazos.

El secreto de Taylor Swift revelado

El portal Elite Daily, en colaboración con la exbailarina Simone De La Rue , quien entrenó a Swift en el pasado, ha destapado los detalles de la rutina de ejercicios de la cantante. Una serie de ejercicios variados que toma apenas 20 minutos, pero que resulta sumamente efectiva para conseguir una figura fitness y fortalecer los músculos.

Cabe destacar que la rutina culmina con estiramientos basados en posturas de yoga y tres respiraciones profundas para relajar el cuerpo. Esta rutina, sencilla y de rápida ejecución, permite trabajar todos los grupos musculares en un breve espacio de tiempo.

Rutina de ejercicios de Taylor Swift

El entrenamiento de Taylor Swift comienza con un aumento en la frecuencia cardíaca a través de cardio basado en el baile. Su rutina incluye:



Tres series de 10 estocadas con salto .

. Dos series de 10 toques de hombro push-up .

. 10 abdominales oblicuos en plancha lateral a cada lado.

en plancha lateral a cada lado. 20 quemaduras de glúteos en cada lado.

en cada lado. Dos series de 10 sentadillas con salto explosivo.

explosivo. 20 movimientos de piernas acostados de lado a cada lado.

acostados de lado a cada lado. Ejercicios de natación durante 10 segundos.

durante 10 segundos. Estiramiento de enfriamiento con postura del niño.

con postura del niño. Estiramiento gato-vaca.

Perro boca abajo.

Tres respiraciones profundas.

La rutina de ejercicios de Taylor Swift es una prueba de que incluso las celebridades más ocupadas pueden mantenerse en forma de manera efectiva. A medida que Taylor lleva su energía al escenario durante sus extensas actuaciones, su rutina personal refleja su compromiso con el bienestar físico y ofrece una dosis de inspiración para aquellos que buscan mantener un estilo de vida saludable a pesar de las agendas apretadas.

