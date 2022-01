Despidieron al repartidor que probaba comida antes de entregarla

La comodidad de pedir comida desde una aplicación del celular, es sin duda uno de los factores que más han hecho crecer a las apps de este tipo. Sin embargo, no siempre la comida llega en las condiciones esperadas, como sucedió con el repartidor que probaba los alimentos antes de entregarlos.

Esto es precisamente lo que sucedió con un repartidor de comida que se viralizó en la red social de TikTok. El hombre fue expuesto por uno de sus compañeros, quien aseguró que no cumplía con las normas establecidas de calidad en el servicio.

El repartidor probaba comida antes de entregarla

La historia se hizo viral a través de la cuenta del repartidor @barrybarroso. El influencer subió un video en la plataforma de videos cortos, contando una anécdota sobre las cosas más extrañas que la he tocado vivir en esta profesión.

El joven relata lo que le sucedió a un compañero que acaba de ser echado de la compañía, y se apresura a aclarar que “se lo merecía”. Al parecer, el joven que fue despedido tenía la costumbre de ‘probar’ los pedidos antes de entregarlos.

“Se tragaba la comida antes de entregarla. Si le llegaba un pedido de 20 alitas, el wey abría la bolsa del pedido y se chingaba 2; en vez de entregar las 20 alitas, les entregaba 18”. Comentó el usuario de TikTok.

Además, dio detalles del acto preciso por el cual fue detenido. Según el TikToker, el joven recibió un pedido de una pizza, y antes de entregarla, a solo unas cuadras del destino, sacó una rebanada.

Pero el hecho no concluyó allí, para tratar de no ser descubierto, el repartidor intentó reordenar la pizza, para que no pareciese que había estado comiendo. El cliente descubrió que a la pizza le faltaba una porción, y finalmente el repartidor que probaba los envíos fue despedido.

Las reacciones de los usuarios ante la historia del repartidor

El video se ha viralizado rápidamente en la plataforma TikTok, ya cuenta con más de 600 mil reproducciones, y cerca de 100 mil “Me Gusta”. Los internautas aprovecharon el video del repartidor que probaba la comida, para relatar sus propias anécdotas.

“El repartidor duró como 10 min en la avenida en frente de mi domicilio, no entendía por qué no se movía de ahí… Pero se estaba engullendo la comida”. Dijo la usuaria Marianna Ramirez.

“Yo creí que eran errores del restaurante una vez pedí 15 bonless , solo venían 7 bonless y estaba abierto.” Agregó la usuaria Zad.

Afortunadamente, el repartidor que probaba la comida antes de enviarla fue despedido. Pero este tipo de historias realmente invita a pensarlo dos veces, antes de pedir comida rápida por una aplicación de este tipo.

