¿Qué fue de los perros corgi de la Reina Isabel II?

Por increíble que parezca, estamos a tan sólo unos días de que se cumpla el primer aniversario luctuoso de la muerte de la Reina Isabel II, quien falleció en su castillo de Balmoral el año pasado 2022 acompañada de su familia y queridos perros corgis, y este ha sido el destino de sus mascotas en medio de los cambios que han sufrido los Windsor.

Hoy en día, la Familia Real británica se encuentra liderada por un nuevo monarca, pues Carlos III fue coronado como el nuevo rey de Inglaterra a sus 74 años de edad, y como era de esperarse, los títulos dentro de los miembros del palacio de Buckingham, pero muchos seguidores de la realeza se preguntan por el paradero de las mascotas favoritas de la fallecida monarca.

Fue a través de las redes sociales de la Familia Real, en donde se compartió una imagen que le ha dado la vuelta al mundo, pues en medio de las ceremonias del año pasado por el descenso de la reina, algunos de los empleados de los Windsor decidieron llevar a los perritos y al caballo de la abuela de los príncipes William y Harry a despedirse de su dueña.

Recordemos que la reina perdió la vida a los 94 años, pues de acuerdo con los reportes, su deceso fueron diferentes complicaciones por su avanzada edad, pero eso no le impidió seguir al lado de sus más queridas mascotas , pues se trata de una especie que ha permanecido a su lado desde que ella tenía tan solo 18 años y mucho antes de que fuera la líder de la monarquía.

DIRECTO | Los corgis reales Muick y Sandy esperan el cortejo fúnebre de Isabel II en Windsor. Los perros de la reina han sido adoptados por el príncipe Andrés y su exmujer, Sarah Ferguson. Ellos se los regalaron hace poco más de un año para animarla https://t.co/lcgSrfexjW pic.twitter.com/CNazfByhl9 — EL PAÍS (@el_pais) September 19, 2022

A lo largo de todo su reinado, al lado de la madre del actual rey de Inglaterra estuvieron un total 30 perros de esta raza llamada corgi danés, mismo que se volvió el preferido de Su Majestad, mismos que fueron descendientes de Susan, la primera mascota que tuvo en 1944, y quienes fueron sus compañeros a lo largo del reinado y hasta el confinamiento por COVID-19.

¿Dónde y con quién viven los corgis de Isabel II?

Recordemos que tras la muerte de la monarca, su ‘hijo consentido’ Andrés de York y su exesposa, Sarah Ferguson fueron quienes se quedaron con las predilectas mascotas de la reina, por lo que en este año han estado conviviendo con la mujer que en alguna época fue considerada como la mejor amiga de Lady Di, pero al parecer, los perritos no están tan bien como se cree.

Con los corgis de la Reina Isabel II llamados Muick y Sandy, ya son siete las mascotas con las que cuenta actualmente la duquesa de York, quien recientemente fue operada tras ser diagnosticada con cáncer de mama en etapa uno, por lo que se ha tenido que tomate a una recuperación que le dictamina reposo total, algo que ha afectado a sus mascotas, quienes están un poco tristes porque no salen a pasear.

Esto fue revelado por la misma madre de las princesas Beatriz y Eugenia, a través de su podcast “Tea Talks, the Duchess and Sarah”: “Son corgi, están acostumbrados a que la gente venga y se los lleve de paseo. Así que me miran como diciendo ‘tienes los pies en alto, viendo el torneo de tenis de Wimbledon”, aseguró la mujer de 63 años de edad.

