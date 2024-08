“Dejando una donación": Chloe Lopez, la creadora de una tendencia que causa confusión en España

En la actualidad, el deseo de volverse viral en las redes sociales ha llevado a muchas personas a adoptar comportamientos extremos. Un ejemplo destacado es el caso de la influencer Chloe Lopez, cuya reciente tendencia en Instagram ha generado controversia. A diferencia de otras modas que suelen provocar risas o simpatía, la práctica de esta mujer ha tenido un impacto negativo en los usuarios de internet.

Esta británica, residente en España, se ha convertido en un tema de conversación al despojarse de su ropa interior en lugares públicos y luego esconderla. Supermercados, verdulerías, aeropuertos y cualquier calle son los escenarios elegidos por Lopez para llevar a cabo su tendencia. En cada caso, se detiene, busca un lugar para dejar la prenda y realiza la acción frente a la cámara.

¿Quién es Chloe Lopez?

Chloe Lopez , bajo el lema de “dejando una donación” en cada uno de sus videos en Instagram, ha logrado captar la atención en el mundo de internet y se ha convertido en un tema de conversación.

En sus videos, la creadora de contenido realiza su tendencia al dejar su ropa interior en lugares públicos, como junto a una baguette de pan, en el costado de una escalera o incluso en la frente de un busto público en la ciudad de Alicante. Este comportamiento provocador le ha permitido aumentar su número de seguidores, que actualmente asciende a 179 mil, y acumular cada vez más visualizaciones en sus reels. Además, Lopez utiliza esta plataforma para promover su cuenta de OnlyFans.

Las reacciones en España a la tendencia de Chloe Lopez

La caja de comentarios de cada uno de sus videos en Instagram está dividido en dos: aquellos que reaccionan con emojis de fuegos y caras enamoradas, mientras que otros prefieren condenar la tendencia. “En España no estamos contentos. El Mercadona no es para poner bragas y la comida no tiene que estar llena de tu fundillo”, escribió una usuaria contra Chloe Lopez.

"¿Por qué no te desapareces del todo? Haces solo estorbo en esta sociedad”, lanzó otro de los seguidores. Solo queda aguardar y ver cuánto dura el momento de fama para la influencer que aprovecha el momento mientras rápidamente sube los números de sus redes sociales. “Menuda falta de respeto. Eso no pasaría si tuvieras modales o educación”, cerró en inglés uno de los usuarios.

