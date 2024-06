¡Maneja seguro! Con esta sustancia evitarás que se empañe el parabrisas del auto y no gastarás gasolina

La temporada de lluvias está por comenzar, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos informó que este jueves el fenómeno meteorológico de “El Niño” concluyó, dando paso a “La Niña”, su contraparte fría. Uno de los mayores efectos de “La Niña” es que tiende a hacer más activa la temporada de huracanes en el Atlántico, y por lo tanto también la temporada de tormentas. En esta época del año es común que mientras conduces se empeñen el parabrisas del coche.

Manejar con el parabrisas empañado es arriesgado para los pasajeros del vehículo y cualquier otro ser vivo en su camino, ya que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes.

¿Por qué se empañan los vidrios de mi automóvil?

El parabrisas y los vidrios del auto se empañan debido a la combinación de temperatura y humedad en el aire. Este fenómeno ocurre por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del carro, lo que origina la formación de vapor en los cristales, de acuerdo con Volkswagen.

Es decir, el empañamiento se produce cuando el aire caliente y húmedo del interior del automóvil entra en contacto con el cristal frío del parabrisas.

Reconocidas marcas de carros, como Dodge , Ford, Volkswagen o Kia, publican en sus páginas web consejos y recomendaciones para evitar este problema y también para eliminarlo.

¿Cómo se puede combatir el empañado del parabrisas?

La seguridad al volante es una prioridad, por lo que saber cómo desempañar el parabrisas correctamente es esencial. Te contamos un truco infalible para deshacerte de la molesta aparición del vaho. Se trata de la espuma de afeitar y únicamente tienes que realizar estos pasos, de acuerdo con el canal de YouTube Smart Fox.

Insumos:



2 Trapos de microfibra secos y limpios

1 Botella de afeitar

Cómo se hace:

Agita el bote de espuma

Aplica una pequeña cantidad de espuma en uno de los trapos limpios, para extenderla por toda la superficie de los cristales interiores del vehículo

Deja actuar por 10 minutos y con otro trapo limpio de la misma tela, (microfibra) retira la espuma de los cristales hasta que queden limpios.

Con este método no tendrás que encender la calefacción y no gastarás gasolina , no te olvides de implementarlo para la temporada de lluvias 2024.

