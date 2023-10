WhatsApp deja de funcionar este 25 de octubre en algunos celulares, cuáles y por qué

En 2023 hay una gran cantidad de marcas de celulares , que varían entre costos y la tecnología que ofrecen; este cambio constante conlleva a que constantemente algunas aplicaciones dejen de funcionar, entre ellas las más descargadas como WhatsApp, Facebook o Instagram, justo eso esta por ocurrir este 25 de octubre en algunos equipos.

Esto se debe a que se actualizan los sistemas operativos y de hecho mes con mes se dan a conocer los celulares en los que dejan de funcionar las aplicaciones; incluso recientemente equipos de iPhone se han visto afectados debido a los años que han pasado desde su fabricación.

¿Cuáles son los equipos sin WhatsApp este 25 de octubre?

Para este 25 de octubre, los software que ya no tendrá soporte serán los Android 4.1 o anteriores, por lo que los equipos que no tengan la capacidad de actualizarse a la versión 5.0 ya no podrán utilizar la aplicación de mensajería WhatsApp.

Los modelos más vendidos que ya no tendrá la app serán:

Samsung Galaxy S

Galaxy S2

Galaxy Tab 10.1

HTC Desire HD

HTC One

HTC Sensation

Sony Xperia Z

LG Optimus G Pro

Motorola Xoom

Nexus 7

Es importante que sepas que se trata de celulares que fueron lanzados hace varios años, por lo que es poco probable que alguien los utilice actualmente por las condiciones en las que podrían dichos equipos. Por ejemplo el Motorola Xoom fue presentado al mercado en febrero de 2011.

¿Cómo saber si en mi equipo dejará de funcionar WhatsApp?

Ahora si tu equipo fue de los que dejó de funcionar te sugerimos antes de resignarte que lleves a cabo las siguientes indicaciones a fin de que te asegures que ya no funcionará WhatsApp.

Entra a Ajustes Busca Información del teléfono En el caso de que no esté la última actualización debes pulsa en Actualizar. Reinicia el dispositivo



Después de estos pasos podrás asegurarte si tu celular tiene la versión 5.0 de android.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado