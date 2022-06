VIDEO: Perro pitbull ataca a french poodle en restaurante Pet Friendly

A través de redes sociales se hizo viral un video donde cuando un perro pitbull atacó sin piedad a un perro pequeño al parecer un perro french poodle en un restaurante Pet Friendly; y generó polémica.

En la grabación se pudo observar cómo el animal de raza grande sujetó violentamente al perro pequeño logrando clavar sus dientes para impedir que se fuera.

Los restaurantes pet friendly es lo de hoy. pic.twitter.com/axppisOrOb — Alice Osbourne (@Magnolia_Wilde) June 12, 2022

Aunque personas que se encontraban en el establecimiento intentaron separar al pitbull con jalones, golpes y patadas, no obtuvieron éxito rápidamente, y tras varios minutos lograron liberar al pequeño perrito, en tanto el dueño del can atacante buscó calmarlo abrazándolo en el suelo.

Hasta el momento se desconoce el lugar donde fue grabado el video.

También se desconoce el estado salud del perro pequeño.

El pitbull no tienen la culpa: internautas

Tras el ataque, decenas internautas opinaron acerca de lo acontecido, algunos en torno a la supuesta agresividad de la raza y otros a que la situación no es culpa del perro, sino del dueño.

No es el pitbull, No es ‘la raza del perro': un Golden le fracturó 5 costillas a mi perro. Y se supone que esos son unos ‘santos’ Hay leyes y normas en medio planeta que obligan a las personas a ponerles bozales a los perros, sin importar la raza señaló una persona en redes sociales.

Pin*** empleados pendejos ni uno solo se movió. Mínimo algunos standares de seguridad

Eso se resuelve fácil, con dos balazos al perro y uno al puto dueño que no lo sabe controlar y no lo lleva con bozal y correa”

A un perro que ataca de esa forma se le asfixia para que suelte su presa, no se emprende a patadas contra él, pues jamás abrirá la quijada

Perros raza pitbull atacan a niña de dos años en Edomex

Hace unos meses, una niña de dos años fue atacada y arrastrada por dos perros de la raza pitbull en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México (Edomex), cuando caminaba junto a su madre por la calle.

Niña casi muere en las fauces de un PitBull que la arrebató de la mano de su madre



Lugar: Melchor Ocampo ⁦@Edomex⁩

Informan que la niña está grave pic.twitter.com/f3TxXSxBzG — Juan Carlos Alarcón 🇺🇦 (@amarilloalarcon) February 19, 2022

Yo iba pasando por Melchor, los perros se le quedaron viendo a mi hija, se le aventaron, lo que hice fue, agarran a mi hija, aventarle una bolsa pero no, no la quiso soltar pues se la llevó arrastrando hasta su casa como lo vieron en el video, fue muy fuerte indicó la madre de la menor.

De inmediato, la niña fue trasladada al DIF de Melchor Ocampo y al hospital Vicente Villada, pero no fue atendida porque supuestamente no tenían medicamentos; finalmente la llevaron a un hospital de la Cuidad de México, donde la pusieron a salvo, no presentó mayores lesiones.

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

lhp